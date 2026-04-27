商業興觀點／智慧穿戴拓市 開發醫療商機

在2010年代開始的智慧穿戴裝置浪潮，起初定位為智慧手機的延伸，標榜全功能。但因螢幕小，使用上不如手機便利，加上與手機定位重疊、價位又不低，無法形成剛性需求。因此，產品發展趨勢逐漸演變為運用其長期配戴的特性而專注或強調在運動及健康監測功能。

在消費電子市場，智慧穿戴由Apple、Samsung等幾個國際大品牌占據大部分市場。台灣業者要在消費電子市場與之比拚，須投入巨大的行銷資源，非常不容易。但由於智慧穿戴轉向健康監測的趨勢，讓業者有不同的競爭機會。

在2025年，美國衛生部長 Robert F. Kennedy Jr. 推動「讓美國再次健康」計畫，目標在四年內讓所有美國人配戴健康穿戴設備，推廣心率與血糖等生理數據的即時監測。

此外，在聯邦和州的健康保險和私人保險公司的計畫中也逐漸將智慧穿戴裝置整合進慢性病護理管理以及遠距醫療中。目的是以預防來減少更嚴重的醫療問題。這些發展進一步擴大了相關產品的需求。

台灣業者可以繞開消費電子市場的紅海競爭，由機構和保險市場來掌握此商機。在產品定位上，建議取得FDA醫材認證以樹立產品專業形象，與其他消費型產品區隔，建立機構市場及保險市場對產品的信心。

此外，也建議增加AI及預測分析等加值功能，幫助使用者和機構更易解釋監測數據，及早發現潛在問題，進行預防。採取這個策略首先要面臨的挑戰為初期的監管障礙。

要在美國取得FDA醫材認證成本很高，在台灣做的試驗數據常常不被接受，導致業者必須在美國重新進行產品臨床試驗。導入AI功能做數據判讀的趨勢也讓FDA要求業者需在不同人群中證明其演算法的可靠性、透明度和穩健性。

除了FDA認證，因為產品會傳輸健康數據，也需要符合網路安全和資料安全的要求，如HIPAA。

除了產品合規，要服務機構及保險市場，也需要與消費市場不同的支援能力。對機構和保險市場而言，他們更在意的是導入智慧穿戴裝置如何有效地降低其成本。

例如，護理之家需要頻繁地監測住民的生理數值，若讓住民配戴智慧穿戴裝置可以節省照護人員巡房量測的成本，以及因監測預防得宜可有效延緩住民進入更密集看護階段的時間。

對保險公司而言，保戶使用智慧穿戴進行健康監測，可預防更嚴重的疾病，因而節約重病發生時的賠付成本。因此，機構和保險市場希望看到的是實地驗證的數據。通常會以試點計畫（POC）的方式進行，觀察主要績效指標的變化，是否可證明導入的效益。

為了能進行試點計畫，台灣企業須滿足機構的客製化功能需求、與現有護理系統／電子健康紀錄系統整合的需求。所以，除了母公司的研發能力支援之外，還需要能做當地化服務的合作夥伴，提供適地化調整以及售後支援。

建議政府站在推動產業發展的角度，可以透過補助、市場研究、媒合等政策手段鼓勵業者發展醫療級功能、取得相關市場醫材認證、爭取機構試點計畫。讓台灣智慧穿戴裝置成為醫療級穿戴之代表。