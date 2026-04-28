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全聯直播圈粉 深化轉單動能
全聯加速數位轉型，將電商打造為成長新引擎。全聯表示，旗下「PXGo!全聯線上購」App已於本月升級為「全電商」App，導入AI技術與內容服務，並透過直播與會員機制強化轉單動能，帶動線上業務持續擴大。
在AI應用方面，全電商App導入智慧選品、以圖搜圖與情境式推薦功能，透過數據分析提升商品媒合精準度，並結合「內容誌」以圖文方式呈現生活場景，強化消費者瀏覽體驗，帶動購買轉換。
直播電商則成為帶動成長的重要推手。全聯指出，近期首次推出「全力寵粉直播」，即創造逾300萬元業績，顯示內容導購已具備轉單能力；後續將持續優化直播機制，透過「隨看即買」縮短決策流程，放大即時銷售效益。
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