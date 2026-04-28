全聯直播圈粉 深化轉單動能

全聯昨（27）日宣布，「全電商」開放全家超商取貨服務，全台逾4,400間全家門市成為取貨據點，首波導入逾萬件商品，消費者可在「全電商」下單後，選擇鄰近的全家門市取貨，強化電商最後一哩路能力，被視為超市與便利商店通路在線上線下整合的重要里程碑。

2026-04-28 01:32