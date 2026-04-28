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全聯揪全家做大電商版圖 主打「網路超市下單、巷口超商取貨」

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
超市、超商聯手出擊，全聯全電商攜手全家4,400店，串聯超商取貨服務網絡。全聯／提供
超市、超商聯手出擊，全聯全電商攜手全家4,400店，串聯超商取貨服務網絡。全聯／提供

全聯昨（27）日宣布，「全電商」開放全家超商取貨服務，全台逾4,400間全家門市成為取貨據點，首波導入逾萬件商品，消費者可在「全電商」下單後，選擇鄰近的全家（5903）門市取貨，強化電商最後一哩路能力，被視為超市與便利商店通路在線上線下整合的重要里程碑。

全聯電商去年業績規模突破百億元、會員數亦衝破百萬，持續強化OMO（線上線下融合）布局。隨電商需求持續升溫，全聯線上業務成長動能明顯。其中，「小時達」2025年自營訂單數年增達七成，反映消費者對即時配送需求快速攀升；「全電商」會員數亦已突破百萬，帶動整體電商規模擴大。在此基礎下，全聯透過與全家合作，進一步補強取貨體系。

全聯表示，此次開放全家取貨服務，消費者在全電商下單後，除可選擇宅配外，也可指定全家門市取件，透過便利商店24小時營運與高密度展店優勢，讓取貨地點更貼近生活動線，降低時間與空間限制，推動零售服務更即時、便利。

全家指出，電商多平台購物成為常態，帶動取貨點分散與取件頻率提升，此次與全聯合作，開放全台4,400間店舖導入「全電商」店取服務，實現「全電商線上購物、巷口全家取貨」的無縫體驗。

此舉也寫下超市與便利商店通路跨界結盟新頁，顯示零售通路由競爭走向資源整合。全聯透過串聯全家門市網絡，快速擴大取貨據點密度，補足原有宅配體系不足，強化電商取貨彈性；同時，全家則進一步鞏固其作為電商最後一哩路平台的角色。

此外，全家同步升級包裹服務，推出「貨到付款包裹FamiNow一鍵外送到府」，消費者可透過APP下單，由外送員協助取件並配送到府，完善「店到宅」服務。全家觀察，過去已有逾二成消費者使用包裹外送功能，顯示相關需求逐步成形。

全聯 電商 全家

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