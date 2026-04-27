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數位沛方／AI 不是 KPI 成果才是王道

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

在AI持續神速進步的狀況下，愈來愈多的企業開始以有沒有導入AI、使用AI，當成自己公司「是否是個有競爭力的企業」的衡量標準。但這背後，卻也有著許多矛盾。

舉例來說，去年國外一間知名語言學習企業Duolingo，宣布大舉投入AI、展開轉型，但在一年後，執行長LuisvonAhn宣布，公司已正式撤回將「AI使用程度」納入員工績效考核的計畫。

為什麼會做出這樣的調整？原因是員工開始反映困惑：「你們是希望我們把工作做好，還是只想看到我們在用AI？」因為強制要求使用AI這件事情，讓員工有時會讓AI被用在根本不適合的任務上，反而干擾了他們的工作流程。

因此，LuisvonAhn做出了最終的回應是：「如果AI能幫你把工作做得更好，那很棒；但如果幫不上忙，我不會強迫使用。」並讓績效考核回歸最終成果的品質。這件事情其實有幾個方向值得我們來思考：

一、把工具當目標是個錯誤方向

一直以來，我都習慣把AI當成解決問題的工具之一，而不是唯一。因為如果強制用AI使用率來考核員工，很容易變成「做樣子」。過往在一些單位中，也看過類似的情況，變成流於形式而非真的在乎效果。企業真正應該考核的是成果品質，而AI只是達成目標的手段之一。

二、AI的價值在「對的場景」

Duolingo一開始期望員工都使用AI這件事情，並非沒有意義，他們曾經由兩位沒有工程背景、也不懂西洋棋的員工，在六個月的時間內，設計完一門西洋棋課程原型，這件事情證明了：AI在讓非技術人員快速產出原型上效果驚人；但在需要幽默感、高品質敘事的內容上，仍高度依賴人的判斷。

企業在導入AI時，應先找出哪些環節真的能省力，而不只是一口氣全面導入。這在去年的BCG波士頓管理顧問的調查報告中已經提過，初期專心在少數項目上的企業和一口氣想要大幅導入AI應用的企業相比，相對容易成功及獲利。

三、由下而上的AI文化更有效，但老闆本身也得愛用

Duolingo目前的策略是鼓勵跨部門員工自行探索AI，並在內部頻道上分享「AI成功與失敗案例」，建立自發性的學習氛圍。這比強制規定更能產生真實的應用。

此外，老闆自己最好也要投入使用，這類問題在新創比較不會發生，但在台灣許多的老企業中，卻很可能發生老闆要員工使用，自己卻不投入的狀況，過去很多企業的數位轉型失敗，也都是因為老闆自己不投入，員工只觀望，最後回到原點。

AI的應用，在未來只會愈來愈廣泛，還是建議企業要開始嘗試著讓AI慢慢進入我們的工作之中，但最好是在設計新專案的時候，開始一併考量如何使用，而不是在一些過往已經很順的任務中強制安插。因為那很可能在短期內只會影響進度，無法看到效果，而若因此影響了員工的績效考核，則會激起反彈，失去我們原先期望的效益。

KPI

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