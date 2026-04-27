快訊

陽光行動／推不動…垃圾費隨袋徵收25年 仍難擴及雙北之外

漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聽新聞
0:00 / 0:00

友善環境 創造卓越／全球淨零落差 衝擊供應鏈版圖

經濟日報／ 曾于哲（安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師）

根據2025年9月發布的《全球淨零進展評估報告》，全球已有137個國家提出淨零目標，但其中僅有約67%的承諾已納入具體的法律或政策框架，顯示承諾與行動仍存在顯著差距。此類落差在新興經濟體尤為明顯，反映出其能源結構、產業依存與政策執行間的多重挑戰。

新興市場因再生能源與相關基礎建設不足而產生能源轉型落差，不僅影響國家整體淨零進度，也直接衝擊跨國企業的營運策略。例如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的實施，將增加企業的直接碳成本，對於新興市場中能源結構碳密集度高的供應商造成顯著經濟壓力。

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）分析，CBAM管制鋼鐵、水泥、化肥、鋁、氫、電力等六大類碳密集產品，可能使已開發國家收入增加25兆美元，而開發中國家則將損失59兆美元，凸顯對企業的直接財務影響。

因此，許多跨國企業在評估新設廠或供應商選擇時，開始將碳成本及營運韌性風險納入考量，部分企業可能採取供應鏈在地化或多元化布局，將生產據點移至能源結構更可控、政策更明確的地區，在維持產業韌性與推動淨零轉型間取得平衡。

除了能源與碳成本因素，科技創新與地緣政治因素也正加速全球供應鏈重組。以半導體產業為例，近年來AI技術突破與地緣政治競爭，使已開發市場供應鏈在地化趨勢明顯加速，正重塑全球半導體產業布局。

美國以《晶片與科學法案》投入52億美元鼓勵晶片製造回流；日本計畫至2030年累計投入10兆日圓振興半導體與AI產業；德國則透過《歐洲晶片法案》投資千億歐元提升歐盟晶片產能。

但隨著美國、日本、德國等已開發市場積極推動供應鏈在地化，新廠多位於能源結構仍以化石燃料為主的地區，短期內反而增加範疇一與範疇二排放。

根據TechInsights預測，全球半導體製造二氧化碳當量（CO2e）將由2020年約168百萬噸增至2030年約277百萬噸，複合年均增長率達8.3%，遠超全球經濟平均增長。

面對供應鏈安全與能源轉型的雙重壓力，已開發市場正同步推動「供應鏈在地化」與「綠色製造」相關政策，將綠能設施與碳管理要求納入補助政策，以兼顧產業韌性與淨零承諾。

其次則是製程技術升級與廢熱回收。例如，德國晶片大廠英飛凌的智慧功率晶圓廠規劃採用廢熱回收系統，預期實現40%能源回收率；台積電全球晶圓廠則透過先進冷卻回收技術、氟化物氣體減排與設備效能提升，計畫於2030年前將單位產品碳排放量減少40%。

這些措施雖有助於產業邁向淨零轉型，卻同時對企業的營運成本、資本支出與技術升級帶來挑戰。

隨著相關政策與措施逐步推進，企業如何在新興壓力下調整供應鏈布局並維持長期競爭力，已成為當前的重要課題。

整體而言，全球供應鏈在地化重組提升供應鏈韌性的同時，也導致碳排放重新集中於部分能源結構仍依賴化石燃料的地區，迫使企業在規劃生產據點時，須同步考量碳中和政策與綠色製程升級等技術措施。

然而，低碳技術的開發與導入通常伴隨著高額資本支出，使企業必須在戰略布局與資金投入間取得平衡。對跨國企業而言，如何在調整供應鏈的同時推動技術轉型，將成為決定其永續競爭力的關鍵。

再生能源 歐盟

延伸閱讀

高油價危機 把壓力變轉型動力

經濟日報社論／從採購到投資：ART架構下的戰略轉型

封鎖中東動脈／荷莫茲效應 凸顯全球化未告終

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

相關新聞

辜仲諒再買台泥股8.9萬張 手中股權增至6.42%

台泥昨（27）日公告，中信金大股東辜仲諒再砸21.5億元，取得8.9萬張台泥持股，對台泥持股將一舉增至6.42%。市場人士認為，未來辜仲諒不排除持續買進台泥股權。

全聯揪全家做大電商版圖 主打「網路超市下單、巷口超商取貨」

全聯昨（27）日宣布，「全電商」開放全家超商取貨服務，全台逾4,400間全家門市成為取貨據點，首波導入逾萬件商品，消費者可在「全電商」下單後，選擇鄰近的全家門市取貨，強化電商最後一哩路能力，被視為超市與便利商店通路在線上線下整合的重要里程碑。

中光電轉型 設立投控公司

中光電董事會昨（27） 日通過今年首季財報，驚見虧損， 稅後淨損1.19億元、每股淨損0.3元。並決議通過透過股份轉換方式設立「中光電投控」，以提升集團策略規劃效率與新創事業發展彈性。股份轉換基準日預計在今年9月3日，以中光電投控普通股為對價，股東以每1股普通股換發中光電投控的普通股1股。

好食好事助新創拓銷海外

好食好事基金會近日帶領三家飲食科技新創前進日本市場，參與國際創新盛會SusHi Tech Tokyo 2026。三家新創分別為長瑩生技、金尚品食品與雷文虎克生物技術，涵蓋發酵應用、機能性食品與精準營養領域。好食好事透過展會參與與在地產業交流，協助台灣新創對接日本企業與投資人，布局海外市場商機。

全聯直播圈粉 深化轉單動能

全聯加速數位轉型，將電商打造為成長新引擎。全聯表示，旗下「PXGo!全聯線上購」App已於本月升級為「全電商」App，導入AI技術與內容服務，並透過直播與會員機制強化轉單動能，帶動線上業務持續擴大。

進口車商搶市 新款連發

美製車零關稅遲遲未落實，進口車品牌近期卻相繼發表新車款，繼VOLVO 2026年式New Volvo XC60 在台上市、BMW總代理汎德20日發表新年式BMW 218i Active Tourer Luxe豪華版之後，Lexus今（28）日將發表新車款。在新車挹注下，進口車市場熱度升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。