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國聚建設深耕家庭社群 為3,000戶家庭打造「友善哲學」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
國聚建設為超過3,000戶家庭打造「友善哲學」，提供交流成長與關懷公益的社交圈。業者／提供
國聚建設為超過3,000戶家庭打造「友善哲學」，提供交流成長與關懷公益的社交圈。業者／提供

生活當道，選擇住宅不再只是聚焦豪華裝潢與地段優勢，打造「日常生活風格」的品牌建商，已成為居住者選擇換屋與購屋的指標之一。像龍寶、陸府、雙橡園、國聚、麗晨等知名建商，從最早的藝文展覽、到深入家戶的活動，皆致力於打造住戶有感的永續生活。

其中，國聚建設為超過3,000戶家庭打造「友善哲學」，提供住戶交流、成長與關懷公益的社交圈。從每年在水湳中央球場舉辦的慵懶跑者聚樂部、G-Club高爾夫球隊、歌唱班、健行隊、公益志工到家族旅遊全方位的系列活動，住戶有感建商對永續生活的用心與承諾。

國聚近年成立G-Club高爾夫球隊社群，邀請社區鄰居一起組隊，從最初每月固定一次的球聚到日本富士山海外球敘，從社區球隊出發，讓「生活社群」擁有更具體的樣貌。社群情誼在一次次比賽中自然延續—從日常的鄰居到球場上的默契，再到世界各地的同行。

長達10年的堅持，每年國聚精心安排一日旅遊，帶領住戶走春開啟嶄新一年。踏進台灣山海，聆聽在地人文；邀請住戶暫時離開日常節奏，在旅途中放鬆身心。住戶旅遊也從活動昇華為社區年度傳統，從住戶攜家帶眷同行，情感由社區向外如同心圓般擴展，形塑出大家庭的溫暖連結。

社區住戶不是門牌號碼背後的陌生人，而是在旅途中彼此熟識、交流生活點滴的鄰里夥伴。回到社區，再用一場場精彩講座延續感動，從北極探險、南極巡遊，到法國隆河風情、古巴文化無限風情。建商年年舉辦的家族旅遊，已成為國聚住戶期待的生活習慣與情感連結站。

國聚建設表示，透過社群生活，從每年的慢活路跑、國聚家族旅遊，球場上的揮桿、歌聲中的交流，到志工現場的互助關懷，真正的永續日常，是讓住戶持續在輕鬆愉悅中享受生活時光。

國聚成立G-Club高爾夫球隊社群，讓「生活社群」擁有更具體的樣貌。業者／提供
國聚成立G-Club高爾夫球隊社群，讓「生活社群」擁有更具體的樣貌。業者／提供

建商 雙橡園

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