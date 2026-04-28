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好食好事助新創拓銷海外

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台灣食農科技加速器「好食好事」近日帶領三家飲食科技新創前進日本市場，參與國際創新盛會 SusHi Tech Tokyo 2026。好食好事基金會／提供
台灣食農科技加速器「好食好事」近日帶領三家飲食科技新創前進日本市場，參與國際創新盛會 SusHi Tech Tokyo 2026。好食好事基金會／提供

好食好事基金會近日帶領三家飲食科技新創前進日本市場，參與國際創新盛會SusHi Tech Tokyo 2026。三家新創分別為長瑩生技、金尚品食品與雷文虎克生物技術，涵蓋發酵應用、機能性食品與精準營養領域。好食好事透過展會參與與在地產業交流，協助台灣新創對接日本企業與投資人，布局海外市場商機。

好食好事基金會執行長林薇真表示，新創進入國際市場的關鍵，在於建立與當地產業的實質連結。透過國際展會與在地對接並行，有助於團隊累積商務合作基礎，並提升後續投資與市場落地的可能性。

本屆活動由東京都政府主導舉辦，日本首相高市早苗及東京都知事小池百合子蒞臨會場，展現日本政府對創新產業與國際新創合作的重視。

SusHi Tech Tokyo 為日本近年積極打造的國際創新平台，聚焦城市發展、科技應用與產業升級，吸引全球新創、企業與創投機構參與。在政府主導推動下，該平台逐步成為鏈結政策、產業與資本的重要節點。隨著日本邁入超高齡社會，機能食品與精準健康需求持續成長，相關市場規模擴大。

此次台灣團隊聚焦「健康與生技應用」，切入高齡健康與功能性食品領域，展現台灣在食品科技與精準營養的研發與商業化潛力。環境部部長彭啓明亦到場交流，與好食好事及新創團隊互動。

在正式參展前，好食好事即與日本永續食品創新組織Sustainable Food Asia（SFA）合作，安排產業對接行程，帶領團隊深入日本市場。4月23日促成台灣新創與Algalex、Eclipse Foods、Morus 等日本新創交流，針對供應鏈整合與市場進入策略進行討論，為後續合作建立基礎。

交流期間，透過簡報與產品展示試吃，台灣團隊與藥妝生技、食品製造、原料開發及供應鏈相關企業建立初步商務接觸，並就產品導入與通路合作展開交流。好食好事亦與SFA共同舉辦「Sustainable Food Night」交流活動。該活動為當地具代表性的食農新創活動，已連續舉辦37場次。本次好食好事擔任合辦單位，亦為該系列活動首次有亞太區域加速器參與，吸引約30位來自日本企業、新創、投資人與研究機構的參與者。

生技 布局 日本

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