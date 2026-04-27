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搶攻母親節聚餐商機 新天地以膠原蛋白系美味寵愛媽咪

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
今年新天地母親節精選套餐訴求膠原蛋白系美味，主打菜色-「金醬寧風雙龍躍」。記者宋健生／攝影
今年新天地母親節精選套餐訴求膠原蛋白系美味，主打菜色-「金醬寧風雙龍躍」。記者宋健生／攝影

隨著母親節聚餐檔期即將到來，家庭聚會與節慶宴席需求逐步升溫，新天地（8940）餐飲集團今年特別推出「2026母親節精選套餐」，鎖定闔家聚餐與多人口團圓用餐需求，以豐盛菜色結合節日儀式感，陪伴消費者在母親節以一桌好菜，向媽媽表達最深的感謝與祝福。

值得注意的是，今年新天地餐飲集團母親節精選套餐，特別訴求以「膠原蛋白系美味」打造寵愛媽咪饗宴，主打菜色包括「花膠北菇雞肉盅」、「金醬寧風雙龍躍」、「黃金鮑魚富貴蹄」、「宋丹青木瓜石斑」、「帝王蟹昆布海鮮鍋」、「櫻桃鴨白鰻藜麥烤菜」、「蘋果銀耳湯」等，就是要給媽咪滿滿的膠原蛋白。

母親節向來是餐飲市場上半年最重要的節慶檔期之一，尤其對重視家庭聚餐與多人共享的宴席型餐飲品牌而言，更是帶動來客與預訂熱度的重要時機。以新天地餐飲集團為例，目前訂桌率已逾八成，預估母親節檔期業績可較去年同期增長15%。

新天地餐飲集團觀察，近年消費者在母親節用餐選擇上，除了講究菜色豐富與份量體面，也愈加重視整體聚餐氛圍與節日感受，因此今年特別以「溫馨、豐盛、適合全家共享」為主軸，推出兼具宴客質感與團圓寓意的母親節限定套餐，希望讓母親節聚餐不只是吃飯，更成為凝聚家人情感的重要時刻。

從市場趨勢來看，近年母親節聚餐消費型態逐漸朝向「提早規劃、多人聚餐、重視性價比」發展，不少家庭會提前安排假日團聚，以避免檔期客滿或熱門時段一位難求。

新天地餐飲集團推出母親節精選套餐，也希望在兼顧節慶感與餐敘品質的同時，提供消費者更具吸引力的聚餐選擇，讓家庭能以相對輕鬆的預算，完成一場體面又有心意的母親節宴席安排。

新天地餐飲集團也指出，母親節聚餐不僅是餐飲消費高峰，更是品牌與消費者建立情感連結的重要時刻。

透過限定套餐的推出，不只是回應市場對節慶桌宴的需求，也希望讓顧客在每一次相聚中，感受到品牌對節日餐敘細節的重視。從餐桌上的每一道佳餚，到一家人圍桌共享的時光，都是母親節最珍貴、也最具意義的禮物。

今年新天地母親節精選套餐訴求膠原蛋白系美味，主打菜色-「黃金鮑魚富貴蹄」。記者宋健生／攝影
今年新天地母親節精選套餐訴求膠原蛋白系美味，主打菜色-「黃金鮑魚富貴蹄」。記者宋健生／攝影

搶攻母親節聚餐商機，新天地餐飲集團今年以膠原蛋白系美味打造寵愛媽咪饗宴。記者宋健生／攝影
搶攻母親節聚餐商機，新天地餐飲集團今年以膠原蛋白系美味打造寵愛媽咪饗宴。記者宋健生／攝影

今年新天地母親節精選套餐訴求膠原蛋白系美味，主打菜色-「帝王蟹昆布海鮮鍋」。記者宋健生／攝影
今年新天地母親節精選套餐訴求膠原蛋白系美味，主打菜色-「帝王蟹昆布海鮮鍋」。記者宋健生／攝影

今年新天地母親節精選套餐訴求膠原蛋白系美味，主打菜色-「花膠北菇雞肉盅」。記者宋健生／攝影
今年新天地母親節精選套餐訴求膠原蛋白系美味，主打菜色-「花膠北菇雞肉盅」。記者宋健生／攝影

母親節

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