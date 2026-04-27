寶齡富錦腎病新藥拿百磷大陸藥證到手 搶攻全大陸118萬名透析患者市場

寶齡富錦（1760）27日宣布，旗下腎病新藥拿百磷500 毫克膠囊（Nephoxil 500mg Capsule）獲得中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）核准藥品註冊，取得藥品許可證，適應症為控制正在接受透析治療（包括血液透析及腹膜透析）的慢性腎臟病成人患者之高磷血症。本公司將積極拓展大陸醫藥市場版圖，提升營運績效。

寶齡富錦表示，拿百磷為公司自主研發，首項由台灣藥廠研發並在全球主要市場上市之新藥，以藥用級檸檬酸鐵配位複合物為主要成分，可同時達成降低血磷與改善缺鐵性貧血之雙重效果。自2014年起陸續取得美國、日本藥證，2015年取得台灣藥證並上市，此後陸續於韓國、泰國取得核發與上市，2025年6月歐洲合作夥伴 Averoa 亦於歐洲取得上市許可。

寶齡富錦指出，此次大陸核准為拿百磷全球商業化布局之又一重要里程碑。中國大陸為全球最大透析患者人口市場。依中國大陸腎臟病數據登記系統（CNRDS）及相關公開資料，截至 2024 年 12 月底，中國大陸在透析患者人數達約 118.3 萬人，其中血液透析患者 102.7 萬人、腹膜透析患者 15.6 萬人。

另依 2025 年中華醫學會腎臟病學分會第十九屆重症腎臟病與血液淨化大會公布之數據，2013年至2023年中國大陸血液透析患者數量由約 21 萬增長至 91.6 萬，十年間增長 3.5 倍，2024年進一步增加至 102.7 萬，相關市場需求主要受透析患者人數增加、醫保覆蓋擴大、人口老齡化，以及糖尿病、高血壓等慢性病發病率上升等因素影響。

寶齡富錦表示，拿百磷取得大陸藥證後，該公司腎病治療平台的全球布局將更臻完整，覆蓋北美、日、韓、東南亞、歐洲及中國大陸等主要市場。展望未來，寶齡富錦將持續強化創新醫藥、創新診斷、創新醫美、原料藥四大事業群之協同發展，深耕亞洲腎臟病治療與高齡照護市場。