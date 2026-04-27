快訊

多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

4萬點穩了？台積電鉅額交易洩漏天機 今日收2,265元竟只是「樓地板」

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

寶齡富錦腎病新藥拿百磷大陸藥證到手 搶攻全大陸118萬名透析患者市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

寶齡富錦（1760）27日宣布，旗下腎病新藥拿百磷500 毫克膠囊（Nephoxil 500mg Capsule）獲得中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）核准藥品註冊，取得藥品許可證，適應症為控制正在接受透析治療（包括血液透析及腹膜透析）的慢性腎臟病成人患者之高磷血症。本公司將積極拓展大陸醫藥市場版圖，提升營運績效

寶齡富錦表示，拿百磷為公司自主研發，首項由台灣藥廠研發並在全球主要市場上市之新藥，以藥用級檸檬酸鐵配位複合物為主要成分，可同時達成降低血磷與改善缺鐵性貧血之雙重效果。自2014年起陸續取得美國、日本藥證，2015年取得台灣藥證並上市，此後陸續於韓國、泰國取得核發與上市，2025年6月歐洲合作夥伴 Averoa 亦於歐洲取得上市許可。

寶齡富錦指出，此次大陸核准為拿百磷全球商業化布局之又一重要里程碑。中國大陸為全球最大透析患者人口市場。依中國大陸腎臟病數據登記系統（CNRDS）及相關公開資料，截至 2024 年 12 月底，中國大陸在透析患者人數達約 118.3 萬人，其中血液透析患者 102.7 萬人、腹膜透析患者 15.6 萬人。

另依 2025 年中華醫學會腎臟病學分會第十九屆重症腎臟病與血液淨化大會公布之數據，2013年至2023年中國大陸血液透析患者數量由約 21 萬增長至 91.6 萬，十年間增長 3.5 倍，2024年進一步增加至 102.7 萬，相關市場需求主要受透析患者人數增加、醫保覆蓋擴大、人口老齡化，以及糖尿病、高血壓等慢性病發病率上升等因素影響。

寶齡富錦表示，拿百磷取得大陸藥證後，該公司腎病治療平台的全球布局將更臻完整，覆蓋北美、日、韓、東南亞、歐洲及中國大陸等主要市場。展望未來，寶齡富錦將持續強化創新醫藥、創新診斷、創新醫美、原料藥四大事業群之協同發展，深耕亞洲腎臟病治療與高齡照護市場。

績效 腎臟病 大陸

延伸閱讀

「每30分鐘奪1命」 肺炎成沉默殺手…醫：呼吸道感染提高心臟疾病風險

相關新聞

台中超巨蛋BOT開發商出爐？ 確定中信金控台灣人壽投標

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」27日截止投標，確定只有中信金控（2891）旗下台灣人壽一家廠商投標，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

搶攻母親節聚餐商機 新天地以膠原蛋白系美味寵愛媽咪

隨著母親節聚餐檔期即將到來，家庭聚會與節慶宴席需求逐步升溫，新天地（8940）餐飲集團今年特別推出「2026母親節精選套餐」，鎖定闔家聚餐與多人口團圓用餐需求，以豐盛菜色結合節日儀式感，陪伴消費者在母親節以一桌好菜，向媽媽表達最深的感謝與祝福。

春雨改善各地水情 新竹水情燈號轉為綠燈

旱災水利署災害緊急應變小組27日召開第3次工作會議，近期春雨鋒面降雨適時挹注，加上各供水及用水單位通力合作，持續有效推動各項節水調度措施，目前全臺供水維持穩定，其中新竹地區寶山及寶二水庫蓄水率回升至近7成，經綜合評估近期水情變化，決定自4月27日起新竹地區水情燈號由「減壓供水」黃燈調整為「水情提醒」綠燈，臺中地區維持綠燈，其餘地區水情正常。

外傳砂糖買不到 台糖澄清：砂糖、包材無短缺

中東戰事影響原物料供應，部分地區日前傳出塑膠袋缺貨，近日網路再流傳「砂糖買不到」的說法。台糖公司今天表示，目前市場砂糖供...

加速中部土方去化 國土署整合資源擴大收容量能

為加速中部地區營建剩餘土石方去化，內政部國土署27日召開說明會，整合中央、地方與民間資源，針對台中港填海造陸、彰濱暫置場及非都市土地臨時使用等多項措施進行說明，並同步強化申請流程與管理機制，盼提升全國土方收容效率，讓土石方流向管理更有秩序。

影／長榮航空啟動第二波人才招募計畫 招募8項不同職類地勤人員

長榮航空今天宣布，正式啟動第二波人才招募計畫，此次將招募8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派/航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員，報名日期自即日起至5月3日止，有意報考者請至長榮航空網站 http://www.evaair.com 完成線上報名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。