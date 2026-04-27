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高齡博覽會8月登場 長壽新經濟由照護轉向產業發展

中央社／ 台北27日電

第三屆高齡健康產業博覽會將於8月7日登場，今年首度以「長壽新經濟」為主軸。主辦單位指出，高齡議題由過去以福利與照護為核心，轉向人才再啟動、金融整合與消費升級三大動能帶動的產業發展，為具市場規模、投資潛力與跨產業整合機會的全新經濟模式。

高齡健康產業博覽會由生策會、生策中心主辦。主辦單位今天透過新聞稿表示，台灣邁入超高齡社會，人口結構快速變化正轉化為新的產業動能，從「醫療照護需求」延伸至「全生活場景」的長壽經濟體系，正加速成形。

今年高齡健康產業博覽會擴大規模，預計達1380個攤位，年成長15%；從需求端到資本端，逐步建構高齡經濟產業鏈，參與產業橫跨六大核心板塊，包括醫療健康、生活消費、金融服務、城市治理、運動活力、高齡就業。

生策會副會長沈榮津指出，高齡社會關鍵不在於人口老化，而在於產業尚未建立對應的商業模式；他強調，高齡不是負擔，而是一個尚未被完整開發的藍海市場，長壽更是價值創造的開始。

他表示，目前市場正浮現三大關鍵動能，首先是人才再啟動，高齡人力成為結構性解方；在缺工常態化趨勢下，高齡族群從退休人口轉化為可再運用的人才資本，其經驗、穩定度與信任優勢，也讓企業以彈性與多元用工模式，開始導入高齡人力。

第二是產業資本化，高齡市場邁向金融整合。他說，高齡需求已由退休準備延伸至資產管理與風險分散。金融機構積極布局信託、年金與長照相關產品，未來關鍵在於整合醫療、照護與金融服務，建立可持續經營的市場機制。

第三是消費升級，走向生活品質與價值消費。高齡族群消費型態正從價格導向轉向品質與體驗導向，願意為更安全、舒適且有尊嚴的生活型態付出更高成本，帶動旅遊及美容美體等相關產業加速發展。

沈榮津強調，台灣具備世界級醫療實力、完整科技供應鏈，以及成熟且快速高齡化的社會結構，使其有機會成為全球長壽經濟的示範市場。

生策會

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