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春雨改善各地水情 新竹水情燈號轉為綠燈

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
水利署說明，新竹地區寶山及寶山第二水庫蓄水率回升，經評估整體供水穩定度提升。圖為寶二水庫。記者胡經周／攝影
水利署說明，新竹地區寶山及寶山第二水庫蓄水率回升，經評估整體供水穩定度提升。圖為寶二水庫。記者胡經周／攝影

旱災水利署災害緊急應變小組27日召開第3次工作會議，近期春雨鋒面降雨適時挹注，加上各供水及用水單位通力合作，持續有效推動各項節水調度措施，目前全臺供水維持穩定，其中新竹地區寶山及寶二水庫蓄水率回升至近7成，經綜合評估近期水情變化，決定自4月27日起新竹地區水情燈號由「減壓供水」黃燈調整為「水情提醒」綠燈，臺中地區維持綠燈，其餘地區水情正常。

水利署表示，4月23日至25日春雨鋒面降雨為全臺水庫帶來約4,600萬噸水量，其中石門水庫860萬噸、寶山及寶二水庫230萬噸、鯉魚潭水庫800萬噸、德基水庫900萬噸，高屏溪流量回升至16.2cms，對各地水情均有挹注，至於南部地區雖降雨較少，透過優先運用高屏溪川流水、產業節水及使用再生水、靈活調度區域水庫水源、及農業加強灌溉管理等措施，全臺整體水情漸趨穩定。

水利署說明，新竹地區寶山及寶山第二水庫蓄水率回升，經評估整體供水穩定度提升，自4月27日起調整為綠燈；臺中地區鯉魚潭及德基水庫蓄水均有進帳，惟鯉魚潭水庫蓄水率仍在5成以下，考量後續農業一期稻作抽穗期用水需求，維持綠燈；臺南地區主要供水水庫蓄水量整體約1.5億噸，可維持公共用水至6月底，供水穩定無虞。此外，科學園區及產業園區自主節水目標由7%調整為5%。

水利署強調，預估未來一季雨量正常至偏少，將持續掌握降雨時機，加強節水灌溉管理，並提醒汛期將至，亦強化防汛整備，確保各地供水安全及穩定。

高屏溪 德基水庫 新竹

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