中電攜手電獺推數位平台 導入超商電子消費系統

中國電器（1611）子公司福茂數位智能今天宣布與電獺聯手，開啟傳統產業AI轉型新局面，推出「FullMind福茂數位智能」平台。中電代理總經理吳一麟表示，除中電使用平台外，也已導入連鎖超商的電子購票、繳費、叫車消費系統，未來並將導入其他零售業。

中電指出，在導入數位轉型產品時獲得相當大的優勢，中電決定成立子公司福茂數位智能，將內部的轉型經驗與專業知識轉化為可對外提供的產品與服務。福茂與電獺的合作，是此戰略轉變的具體體現。

吳一麟表示，中電作為傳統產業的代表，在數位轉型過程中獲得深刻的洞察與寶貴的經驗。這些經驗對其他傳統產業具有重要的參考價值。透過福茂與電獺的合作，希望將這些經驗系統化、產品化，幫助更多台灣企業成功實現AI轉型。

他說，過去台灣的軟體產業主要集中在基礎設施層，如晶片設計、硬體製造，但隨著AI時代到來，軟體應用層與服務層正在成為新的價值創造中心。

中電指出，從應用層來看，將AI技術應用於具體的業務場景，解決企業的真實問題；服務層則提供配套的諮詢、實施、培訓等服務，幫助企業成功轉型；台灣傳統產業與AI新創的市場規模龐大，具有本地化需求。