聽新聞
0:00 / 0:00
外傳砂糖買不到 台糖澄清：砂糖、包材無短缺
中東戰事影響原物料供應，部分地區日前傳出塑膠袋缺貨，近日網路再流傳「砂糖買不到」的說法。台糖公司今天表示，目前市場砂糖供應充足，供應量較去年同期增加約2成，並無短缺情形。
針對媒體報導指出，台糖二砂糖因包材缺貨導致無法供貨，台糖今天發布聲明澄清，目前並無包材短缺問題，後續也將加速生產，以滿足各通路需求。
在價格方面，台糖表示，自2016年7月起配合政府穩定物價政策，1公斤砂糖市售價格維持在新台幣36元，至今未曾調整，未來也會洽請經銷商持續配合凍漲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。