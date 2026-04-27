外傳砂糖買不到 台糖澄清：砂糖、包材無短缺

中東戰事影響原物料供應，部分地區日前傳出塑膠袋缺貨，近日網路再流傳「砂糖買不到」的說法。台糖公司今天表示，目前市場砂糖供應充足，供應量較去年同期增加約2成，並無短缺情形。

針對媒體報導指出，台糖二砂糖因包材缺貨導致無法供貨，台糖今天發布聲明澄清，目前並無包材短缺問題，後續也將加速生產，以滿足各通路需求。

在價格方面，台糖表示，自2016年7月起配合政府穩定物價政策，1公斤砂糖市售價格維持在新台幣36元，至今未曾調整，未來也會洽請經銷商持續配合凍漲。