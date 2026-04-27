加速中部土方去化 國土署整合資源擴大收容量能

為加速中部地區營建剩餘土石方去化，內政部國土署27日召開說明會，整合中央、地方與民間資源，針對台中港填海造陸、彰濱暫置場及非都市土地臨時使用等多項措施進行說明，並同步強化申請流程與管理機制，盼提升全國土方收容效率，讓土石方流向管理更有秩序。

國土署長蔡長展主持「中部地區土方暫置及去化推動說明會」，邀集六縣市政府、台灣港務股份有限公司及不動產開發、營造與土石方相關公會參與，針對台中港、彰濱暫置場，以及消防署訓練中心防災示範公園等土方收受機制與申請流程進行完整說明。

國土署指出，台中港填海造陸計畫已由行政院協調擴增收容量至1,300萬立方公尺，並提前至9月開始收容，相關收容條件將比照台北港模式辦理；彰濱暫置場面積達36公頃，可堆置約144萬立方公尺土方，目前已進行整地作業，初期將開放10公頃供暫置使用，後續由彰化縣政府負責營運管理，預計5月起受理業者申請。

此外，內政部消防署訓練中心防災示範公園因地勢低窪，將採公共工程土方交換方式填築，可協助去化約25萬立方公尺土方，進一步紓解中部地區去化壓力。

在申請與管理方面，國土署提醒，凡運往彰濱暫置場或台中港收容的土方，皆須通過土壤污染及重金屬溶出檢測，業者應提前準備檢驗證明與相關文件，以加速後續審查流程。

制度面上，國土署也說明，「非都市土地使用管制規則」第6條修正草案已於4月9日預告，未來若屬行政院核定重大政策需求，可於部分非都市土地設置臨時設施，用於土方暫置。相關申請仍須經地方政府初審並送中央核准，並以確保環境安全為前提，藉此提高工程推動效率與土方收容量能。

國土署表示，行政院已推動多項配套措施，包括擴增去化場所、簡化運送機制、設置大型暫置場及開放非都市土地臨時使用等，以提升整體調度彈性。隨著政策推動，3月全國土方處理費用相較4月已有明顯下降，顯示供需逐步改善。

展望後續，國土署強調，將持續結合源頭減量與拆除分類制度，強化土石方流向管理，並銜接資源循環再利用體系，在提升去化效率同時，推動營建產業朝永續發展與升級轉型。