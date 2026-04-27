影／長榮航空啟動第二波人才招募計畫 招募8項不同職類地勤人員

長榮航空今天宣布，正式啟動第二波人才招募計畫，此次將招募8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派/航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員，報名日期自即日起至5月3日止，有意報考者請至長榮航空網站 http://www.evaair.com 完成線上報名。

長榮航空表示，本次招募歡迎各界人士報考，薪資議定部份，大學畢業起薪新台幣4.3萬起，如具有專業證照或相關經驗者，則將個別議定。錄取後將依招募職類及個人專業背景分配至桃園機場、松山機場及桃園南崁總公司等工作地點，並預計於今年7至8月分梯次報到，未來公司也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，希望吸引背景更多元的優秀人才加入。

長榮航空指出，長期在飛安及服務上投入的努力已獲得全球專業機構及旅客的信賴，這都是全體同仁共同努力的成果，因此長榮航空始終嚴格執行「選才、育才、留才」的策略，提供員工完善的教育訓練、暢通的升遷管道及良好薪酬福利，員工並享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等多樣化的員工福利，長榮航空誠摯邀請優秀人才一同加入長榮航空飛向世界。