豐興鋼筋平盤 市場進到整理階段

長榮航空今天宣布，正式啟動第二波人才招募計畫，此次將招募8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派/航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員，報名日期自即日起至5月3日止，有意報考者請至長榮航空網站 http://www.evaair.com 完成線上報名。

2026-04-27 18:24