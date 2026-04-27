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豐興鋼筋平盤 市場進到整理階段
電爐大廠豐興（2015）27日開出最新盤價，鋼筋、廢鋼與型鋼產品全面維持平盤，宣告鋼筋在連續多周上漲後，進入高檔整理階段；市場普遍認為，在原料價格維持高檔與需求轉趨保守的交錯影響下，鋼市短期將進行盤整。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情偏多。美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼上漲為每公噸385美元，美國貨櫃廢鋼持平為362美元，澳洲鐵礦砂由每公噸108.1美元漲至109.05美元。
豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋與型鋼全面維持平盤，鋼筋每公噸1.83萬元，廢鋼收購價9,900元，型鋼2.4萬元，反映鋼廠對當前市況採取穩價策略。
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