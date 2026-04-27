民眾換約免奔波 國有基地續租換約申請方式多元又便捷

國產署自今年起受理國有出租基地續租換約，申請期間至2027年12月31日止，民眾可選擇臨櫃申請、通訊（郵遞）申請、線上申請或跨轄區（非轄管土地之國產署其他分署、辦事處）申請，國產署分署、辦事處並提供精緻服務，因地制宜辦理在地駐點換約，讓偏遠地區民眾免奔波，及針對行動不便、高齡長者提供到府換約服務，讓換約更簡便，服務更貼心。

國產署表示，該署經管國有基地租約逾11萬戶，數量龐大且遍及全國，除少數租約之租期另有約定外，大部分租約將於2027年12月31日到期，承租人如有意續租，應依租約約定於租期屆滿前2年內申請換約，確保租賃關係得以延續。承租人申請續租時只需檢附申請書、原租約（遺失者可檢附租約遺失切結書）及身分證明文件等，經出租機關查明承租人無違約使用、欠繳租金等情事，符合續租規定即辦理換約，換約後租期至2035年12月31日。

另國產署特別於機關網站新增「國有基地續租換約專區」（路徑：網站首頁/機關服務項下），內容包括續租換約申請方式、期間及應附文件等，並提供宣導影片、相關書表及Q&A，歡迎民眾多加利用。民眾如有申請續租相關疑問，可至該專區查詢，或洽土地所在地之國產署分署、辦事處詢問。

國產署特別提醒承租人，該署分署、辦事處已陸續寄發續租換約通知文件，請承租人多加留意，務必於期限（116年12月31日）前提出續租申請，以免影響承租國有基地權益。如原承租人擬轉讓租賃權申請過戶換約，或原承租人死亡其繼承人需申請繼承換約者，得一併提出申請，由國產署分署、辦事處併同辦理換約事宜。