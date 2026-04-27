三商家購揪團成立協會 打造跨產業人才平台

三商家購今天宣布，攜手集團企業，並結合零售、餐飲、科技、物流及服務業等，成立「台灣新世代團隊領袖發展協會」，將打造跨產業人才發展平台，回應服務業轉型與新世代需求，聚焦人才培育、產業交流與人才媒合等3大主軸。

三商家購今天發布新聞稿宣布，攜手三商投控、三商餐飲、三友藥妝等集團企業，並結合零售、餐飲、科技、物流及服務業等多元產業夥伴，共同成立「社團法人台灣新世代團隊領袖發展協會（ANGELLAB）」，並由三商餐飲暨三商家購董事長陳翔玢擔任理事長、三商家購董事總經理邱光隆擔任協會旗下ANGEL School校長。

協會表示，成立聚焦3大主軸，人才培育、產業交流與人才媒合，透過AI打造系統化課程與職能認證機制，培養新世代領袖人才；透過論壇講座、企業參訪及經驗交流，促進跨產業共學與人才交流。

協會表示，今年預計舉辦首屆「零售黑客松」，以「從種子到餐桌」為概念，打破既有框架，串聯產業鏈思維，挖掘零售新人才；此外，更導入AI應用與數據整合，協助企業解決痛點提升營運效率，打造企業與人才之間的正向循環。

邱光隆於成立大會中分享，服務業的挑戰不僅在於人才數量，更在於人才品質與培育效率。透過協會平台，企業可共享資源、降低試錯成本，避免重複投入，並讓年輕人才有系統地學習與成長。協會將透過雙向評核與人才媒合機制，協助人才適才適所，同時提升企業選才與留才效率，並藉由跨企業交流與實地參訪，加速經驗複製，縮短企業轉型的摸索期。