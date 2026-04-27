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北市「以戰代訓」再增全球十大美妝集團 實戰課程成青年職能直達車

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
115年「青年以戰代訓銜接職場計畫」啟動儀式大合影。北市政府青年局／提供
115年「青年以戰代訓銜接職場計畫」啟動儀式大合影。北市政府青年局／提供

臺北市政府青年局獨步全臺的「青年以戰代訓銜接職場計畫」今年再升級，除了原先AI、科技領域課程外，新增台灣萊雅、聯合利華兩大集團，將全球前十大美妝及日用品銷售策略轉化為實戰課程，強化時下最夯行銷力，27日啟動記者會，由臺北市政府副市長李泰興出席，攜手產官學界，共推青年職能無縫接軌職場。

李泰興表示，臺北市是臺灣最重視青年的城市，蔣萬安市長上任後立刻創設青年局，青年局的三大工作目標包括國際交流、公共參與以及職涯發展，其中職涯發展最重要的任務之一就是縮短學用落差，以戰代訓去年成功讓500位學子進入職場受訓，今年期待能有10家以上的企業能在課程後提供臺北青年實習的機會，讓青年局的政策不只是青年人的後盾，更是最佳的實戰磨練場地。

除縮短青年學用落差外，以戰代訓也將市場最新核心技術帶入課程，國立政治大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、實踐大學、東吳大學、世新大學等頂尖學府，結合台灣微軟（Microsoft）、Google Cloud、台灣思科、勤業眾信、聯合利華、台灣萊雅、台新國際商業銀行等知名企業，聯手組成課程委員會，將學界最新知識與業界最實用的實戰技巧融入課程，為學員打造最強職場預備課程。

青年局長周羿希表示，今(115)年以六大產業為主軸，涵蓋人工智慧、資通資訊、FMCG快速消費品牌、美妝藝文、數位行銷及音樂媒體，規劃20門實戰課程共500位名額，透過「訓用合一」機制，結合企業實戰課程與實習機會，將學習場域延伸至產業第一線，由企業導入真實專案與職場思維，讓青年在「做中學、戰中學」，累積被產業認可的即戰力；同時結合企業留用機制，讓參加計畫的青年有機會在完訓之後獲得企業所提供之職缺。

台灣微軟股份有限公司總經理施立成表示，微軟長期致力於青年人才培育，協助青年提早接觸職場、掌握產業脈動，在培育青年的目標上與青年局不謀而合。藉由與青年局攜手推動「以戰代訓」計畫，期望透過實務導向的課程設計，培養青年的軟實力與硬實力，讓更多青年在學習階段累積職場經驗，獲得職場的金鑰匙。

活動現場亦邀請114年度參與計畫的學姐王意婷分享心得，她表示，透過以戰代訓的培力，不僅獲得了與不同領域成員交流的機會，也進一步拓展職涯的深度與廣度，讓她掌握到未來職涯的發展方向，同時也鼓勵學弟妹勇敢接受挑戰，探索更多職涯發展的更多可能。

青年局表示，因應學生寒暑假時間，課程將分兩梯次開設，首梯內容涵蓋多元領域，包括聯合利華「打造爆款商品：開發與行銷全攻略」，從消費者心理、市場定位到產品賣點設計，解析商品成功關鍵；Google Cloud「AI神助攻工作術」專為無程式背景學員設計，運用主流AI工具提升工作效率；勤業眾信「頂尖財務長的必修課」透過案例強化財務預測與風險控管能力；聲量音創「AI × 音樂：把靈感變神曲」結合生成式 AI 語音樂製作流程，帶領學員從旋律發想、配樂生成到後期音訊優化完整製作；以及汎古數位媒體行銷「Amazon電商流量鍊金術」，從平台營運、選品上架、廣告投放、掌握跨境電商與流量變現全流程。

實踐大學 城市 職場

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