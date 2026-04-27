昱展修改與Indivior授權合約 拿回ALA-1000美國市場以外全球權利

上櫃生技股昱展新藥（6785）27日公告，董事會通過修訂長效戒毒癮藥物ALA-1000產品授權合約，將自授權合作夥伴Indivior公司拿回美國以外的全球市場所有權利，雖然昱展新藥與對方簽下的8.15億美元總授權金仍然不變，但是後續也將負擔ALA-1000進入美國市場的三期臨床試驗及生產支出。

昱展新藥在2023年10月曾經宣布，與國際藥廠Indivior簽下三項藥品協議選擇權，創下國際原廠買下台廠開發藥品的首例，連同前期里程金在內，昱展最高可獲得8.62億美元權利金。

昱展新藥總經理文永順27日表示，雙方合作之後，Indivior公司對於ALA-1000的三期臨床啟動時間一延再延，雙方基於整體商業布局與產品開發時程的考量後，昱展新藥與Indivior公司決定修訂ALA-1000產品授權合約。

兩公司最新達成的共識有四項，首先，昱展新藥將持有美國外的全球市場所有權利，包含產品開發、製造、專利智財權及商業化權利。另外針對美國市場部分，Indivior公司只保有商業化權利，昱展新藥將擁有美國的開發、製造及相關智財權，這其中包括ALA-1000進入美國市場的三期臨床試驗及生產，將改由昱展支出費用。

其次，昱展新藥與Indivior公司原合約訂定的開發里程碑金，包含美國及主要市場如歐洲(法德英義等)、日本等，將改為於美國領證後，Indivior一次性支付在美國的商業里程碑金5,000萬美元。

第三，銷售分潤權利金方面，起始銷售分潤比例將由10%提升至12.5%，並於達成特定銷售門檻後，由12.5%進一步提前提高至15%之高分潤區間。

第四，本次修改的合約未變更銷售里程碑金。

文永順表示，本次合約調整後，昱展新藥將主導後續全球之產品開發，並更有效率推進計畫避免未預期的因素而延宕，更擁有美國以外的商業化權利。Indivior公司則保留美國市場之商業化權利，雙方仍維持在美國市場之合作關係。

在商業條件方面，本次修訂除保留既有之美國銷售里程碑設計外，總授權金額仍達8.15億美元，同時，完成了銷售分潤比例的上修，起始銷售分潤比例從10%提高至12.5%，並於達成特定銷售門檻後，提前進入15%之高分潤區間，有助於產品商業化之長期收益潛力。

此外，昱展新藥將可更靈活規劃歐洲、紐澳等重點市場之開發與商業策略，並評估拓展除成癮治療以外之潛在適應症 (如：疼痛治療)，包括人用藥及動物用藥領域。同時，亦保留將美國以外市場進行再授權或策略合作之彈性，以最大化產品整體價值與全球布局效率。

整體而言，本次架構調整有助於強化昱展新藥對全球市場之主導性與策略彈性，並提升產品長期商業化潛力，對公司中長期發展具正面助益。