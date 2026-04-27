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台中超巨蛋BOT開發商出爐？ 確定中信金控台灣人壽投標

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中超巨蛋總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。中市運動局／提供
台中超巨蛋總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。中市運動局／提供

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」27日截止投標，確定只有中信金控（2891）旗下台灣人壽一家廠商投標，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

台中市運動局表示，台中超巨蛋BOT開發案今年2月26日公告招商，4月27日截止投標，預計28日召開資格審查會議，隨後進行投資計畫審查及議約程序，最快第3季簽約。

根據台灣人壽提出的規劃構想書，此案一旦順利得標，預計最快2031年完工啟用，總投資金額估近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

台灣人壽總經理莊中慶稍早表示，目前提出的投資規劃報告書，初步規劃台中超巨蛋可容納人數約4.57萬人，全案將由中信集團主導，擬參考北海道巨蛋模式，引進日本火腿集團合組國際聯合開發團隊。

莊中慶說，如果台中超巨蛋能夠順利得標，未來除主體場館，也將規劃二棟飯店(其中一棟特色飯店位於場館上方)，以及一座大型百貨商場(分為二棟)。

值得注意的是，這座商場總營業樓板面積達10萬坪，規模將超越興建中的台中高鐵站特區「D-ONE第一大天地」購物中心9萬坪營業面積，有望成為全台最大的百貨購物中心。

台中市長盧秀燕去年宣布推動台中超巨蛋，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採取民間規劃投資。

台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，使用地目為「創研一」，基地面積16.35公頃，興建營運期間70年，預計最快2031年啟用，用途包含棒球賽事、大型演唱會或其他藝文活動、複合式商場等；外型初步規劃為較具科技感的葉片型。

目前，此計畫初審通過者為台灣人壽。未來中信集團將扮演出資與整合者角色，日本火腿集團則負責大巨蛋的規劃設計與營運。

另外，業界也點名近幾年與中信集團有多項合作案的國揚（2505）集團，未來也可能參與超巨蛋投資計畫。國揚集團與中信集團旗下台灣人壽的合作案，包括4月10日剛開幕營運的台中漢神洲際購物廣場，以及日月潭「漢來日月行館」等。

「台中超巨蛋BOT開發案」27日截止投標，確定只有中信金控旗下台灣人壽一家廠商投標。記者宋健生／攝影
「台中超巨蛋BOT開發案」27日截止投標，確定只有中信金控旗下台灣人壽一家廠商投標。記者宋健生／攝影

中信集團 台灣人壽 台中

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