馳綠Lab-22推出全台首款海廢外套 集資熱度突破900%

台灣有眾多循環經濟業者，積極推動台灣往更環保方向前進。循環經濟領導品牌馳綠國際（Ccilu）旗下品牌「 Lab-22（22製夢所）」，歷經五年研發突破，正式發表全台首款以回收漁網為主要原料的「Greenplax 湛鬥海神風雨外套」集資計畫。以技術創新，將海洋廢棄物轉化為高機能服飾，號稱每件可清理10公斤海洋垃圾，銷售成果直接回饋臺灣湛藍海洋聯盟（Azure Alliance）的淨海行動。

此計畫上線Wabay挖貝平台不到兩周即迅速突破 800%，展現大眾對永續消費的高度支持，目前已達到集資目標的973%。

馳綠 Lab-22（22 製夢所）的研發核心，源自於在全球製鞋供應鏈深耕超過40年的工藝與技術根基。創辦人許佳鳴的父親曾參與生產超過21億雙鞋。面對時尚產業占全球10%碳排放的環境衝擊，許佳鳴帶領品牌選擇轉向永續道路，陸續以咖啡渣、寶特瓶等再生材質開發環保機能鞋，穩居市場領導地位。此次從鞋類跨足服飾，團隊耗時五年鎖定最具挑戰性的「幽靈漁網」（Ghost Net）為材料，此種被棄置於海洋中的漁具常導致海龜與鯨豚因纏繞窒息，是海洋公認殺傷力最強的廢棄物。

為應對 2030 年恐將攀升至3億噸的全球海洋垃圾，Lab-22選擇全力支持深耕環境保護多年的「臺灣湛藍海洋聯盟」。該聯盟自主研發的「湛鬥機」海洋清潔機器人，已進化至可在港口服役的第三代AI機型。為落實企業社會責任，Lab-22承諾每售出10件外套即捐900元支持第三代「湛鬥機」的建造與運作，將消費行為轉化為守護海洋的實質動力。

針對再生纖維常有的「硬」、「脆」問題，Greenplax湛鬥海神風雨外套透過獨家配方，混紡50%回收海廢漁網尼龍、41%頂規尼龍與9% Spandex彈性纖維。布面形成的微物理皺褶可在皮膚間保留流動空氣層，徹底解決防水外套常見的悶熱感。面料不僅通過AATCC Rating 90潑水測試，在主拉鍊與帽子收納處加裝防水封條，以及出可置放平板與水壺的「深海寶庫」大口袋。