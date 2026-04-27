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淡江大橋將通車 信義房屋專家一次說明購屋四大疑慮

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
淡江大橋將於5月12日正式通車，外界看好成為紓解淡水交通壅塞問題的關鍵解方之一，連帶讓淡水房市備受矚目。（圖：信義房屋提供）
淡江大橋將於5月12日正式通車，外界看好成為紓解淡水交通壅塞問題的關鍵解方之一，連帶讓淡水房市備受矚目。（圖：信義房屋提供）

淡江大橋5月12日通車，現在進場還來得及嗎？信義房屋在地專家從四大面向完整解析。

針對購屋族最在意的進場時機，信義房屋淡海新都心店經理許偉杰指出，2019年淡江大橋動工時，當時新市鎮平均成交行情約2字頭，如今以平均屋齡15年內的物件來看，平均行情已來到3字頭，新成屋或預售屋則都成交在4字頭以上，加上淡北道路已在動工，未來將成淡水又一大利多，顯示漲幅仍有其潛力。

至於許多人對淡海新市鎮有「鬼城」印象，擔憂生活機能缺乏，對此，許偉杰則說，近期新市鎮已有許多知名店家陸續進駐，包括家樂福旁新開壽司郎，壽司郎隔壁預計要開Uniqlo，濱海路上也已有全國電子、百八魚場，而美麗新影城雖歇業，原本商場1、2樓仍有部分餐廳營業，且去年開了一家全聯外，現在後洲路上也正在興建獨棟的全聯，從連鎖品牌業者紛紛進駐淡海新市鎮來看，顯示對這裡的人口與消費力有信心，各項生活機能也愈趨完善。值得注意的是，淡海新市鎮目前也有兩處社會住宅正在興建，都位於淡海輕軌沿線，將同時引進托育與日照等資源，未來人口及機能都會再躍升。

其次，有網友擔憂淡江大橋通車後，淡水端下橋後與中正路、沙崙路接壤處路幅都不算寬，恐造成車流壅堵。許偉杰解釋，通車後車流最大的路段預計會是沙崙路，但下橋左轉中正路二段同樣可以進入新市鎮，可作為替代道路，不需要全都擠在沙崙路，而若要往淡水市區方向，下橋後則右轉中正路一段，也可有效避開尖峰車潮。

最後，關於淡江大橋的風切聲疑慮，許偉杰說明，橋體欄杆在特定風況下確實會產生風切聲，目前已先安裝消音膠條進行短期改善，長期將以鋁板夾片方式根本解決。對於有意購買橋旁物件的買方，他建議優先選擇屋齡10至15年內的新古屋大樓，此類建物通常已配置氣密窗，能有效降噪；若購入中古大樓或公寓，則可在裝修時一併換上氣密窗，降低風切聲干擾。

家樂福 信義房屋 淡江大橋

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