快訊

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

東元爭取鴻海新廠設備訂單 攻北美東南亞AI資料中心

中央社／ 台北27日電

電機大廠東元將於5月28日舉行股東會，董事長利明献在致股東營業報告書中指出，與鴻海換股策略結盟深度合作，目前已成功爭取鴻海海內外新廠設備訂單，並成立專職工作小組，共同推動模組化資料中心解決方案。

利明献也表示，變壓器、模組化資料中心與重電產品等，今年持續打進北美、東南亞等地AI資料中心建置與工業基礎建設供應鏈。

展望今年營運，利明献表示，儘管全球貿易碎片化風險仍存，但人工智慧AI生產力紅利與電氣化浪潮持續，東元將以OneTECO深度整合策略為核心，轉型為全球能源與智慧工廠方案解決商。

在電氣化項目，利明献指出，包括台灣變壓器新產線及1.5 MW功率調節轉換系統（PCS）設計研發，或是馬來西亞檳城匯流排廠等，預計今年投量產，並將變壓器、模組化資料中心與重電產品等，打入北美、東南亞等地AI資料中心建置與工業基礎建設供應鏈，也在中東成立分公司，進入石油與天然氣能源體系。

在智能化項目，利明献表示，東元持續開發企業級能源管理系統（EMS）與智慧工廠平台，結合AI與物聯網技術，將硬體優勢轉化為高附加價值的數據驅動服務。

在綠色能源項目，利明献指出，將ESCO深度節能服務升級為「一站式智慧綠色工廠方案」，積極參與智慧電網與儲能工程，擴大在離岸風電與綠電交易市場的影響力。

在與鴻海合作進展，東元表示，2025年透過換股方式與鴻海集團達成策略聯盟，雙方在資料中心、廠務電氣節能、智慧製造及載具電氣化等面向，展開深度協作。

鴻海 東南亞 東元

延伸閱讀

受惠AI浪潮 基礎建設產業成攻防合一投資利器

鴻海奪輝達推論機櫃大單 獨家供應運算托盤 並承攬 Groq 3 LPX 整櫃組裝業務

考量用電需求 經濟部：強化資料中心整體規劃與審議機制

算力與能源成為 AI 軍火庫 這檔 ETF 掛牌衝高30%

相關新聞

台北市房價連跌4季！預售量反季增65% 政策鬆動下房市浮現築底訊號

台北市地政局27日發布「2025年第4季不動產市場動態」，住宅價格指數連4季下滑，第4季住宅價格指數為126.88，較前一季微幅下降0.02%；預售屋全市平均單價為每坪125.96萬元，較前一季下跌0.28%；住宅租賃市場交易量較前一季減少6.18%，住宅租金指數108.78，較前一季上升1.42%。

錢都拿去炒股了？台股創高台積宅卻熄火 9區房價下跌

台股27日在半導體龍頭類股帶動下，衝破4萬點大關，住商機構彙整實價登錄數據，2026年第1季全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區中，僅南科嘉義園區周邊行政區呈現明顯漲勢，其餘行政區大多盤整或下跌。

北市「以戰代訓」再增全球十大美妝集團 實戰課程成青年職能直達車

臺北市政府青年局獨步全臺的「青年以戰代訓銜接職場計畫」今年再升級，除了原先AI、科技領域課程外，新增台灣萊雅、聯合利華兩大集團，將全球前十大美妝及日用品銷售策略轉化為實戰課程，強化時下最夯行銷力，27日啟動記者會，由臺北市政府副市長李泰興出席，攜手產官學界，共推青年職能無縫接軌職場。

台中超巨蛋BOT開發商出爐？ 確定中信金控台灣人壽投標

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」27日截止投標，確定只有中信金控（2891）旗下台灣人壽一家廠商投標，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

旅天下跨境擴張！成立日本控股公司、合資UNITIGER 強化供應鏈

旅天下（6961）將合作觸角跨出境外，27日宣布啟動「大步躍進日本計畫」，將斥資 100% 投資成立「日本Uni 控股公司 （Uni Holding）」，作為進軍日本市場的核心樞紐，海外戰略布局邁向新里程碑。

今年首季售屋獲利縮水…雙北晚一年賣少63萬元 這一都屋主百萬進口車沒了

房市交易冷清，不動產獲利似乎也縮水，台灣房屋統計實價登錄有歷史交易的資料，觀察六都近兩年交易的平均賺賠金額，幾乎都大幅縮水，2025年雙北市售屋還有機會獲利突破四百萬元，今年首季至今的交易平均獲利降至四百萬元以下。其中縮水最多的是台南市，今年首季售屋平均獲利263萬元，較去年的平均金額369萬元，少了106萬元，等於少賺一台進口房車價。至於持有年限，以台北市平均六年最多，而桃園的持有年期最短，平均4.8年，其餘各都都持有至少五年以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。