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東元爭取鴻海新廠設備訂單 攻北美東南亞AI資料中心
電機大廠東元將於5月28日舉行股東會，董事長利明献在致股東營業報告書中指出，與鴻海換股策略結盟深度合作，目前已成功爭取鴻海海內外新廠設備訂單，並成立專職工作小組，共同推動模組化資料中心解決方案。
利明献也表示，變壓器、模組化資料中心與重電產品等，今年持續打進北美、東南亞等地AI資料中心建置與工業基礎建設供應鏈。
展望今年營運，利明献表示，儘管全球貿易碎片化風險仍存，但人工智慧AI生產力紅利與電氣化浪潮持續，東元將以OneTECO深度整合策略為核心，轉型為全球能源與智慧工廠方案解決商。
在電氣化項目，利明献指出，包括台灣變壓器新產線及1.5 MW功率調節轉換系統（PCS）設計研發，或是馬來西亞檳城匯流排廠等，預計今年投量產，並將變壓器、模組化資料中心與重電產品等，打入北美、東南亞等地AI資料中心建置與工業基礎建設供應鏈，也在中東成立分公司，進入石油與天然氣能源體系。
在智能化項目，利明献表示，東元持續開發企業級能源管理系統（EMS）與智慧工廠平台，結合AI與物聯網技術，將硬體優勢轉化為高附加價值的數據驅動服務。
在綠色能源項目，利明献指出，將ESCO深度節能服務升級為「一站式智慧綠色工廠方案」，積極參與智慧電網與儲能工程，擴大在離岸風電與綠電交易市場的影響力。
在與鴻海合作進展，東元表示，2025年透過換股方式與鴻海集團達成策略聯盟，雙方在資料中心、廠務電氣節能、智慧製造及載具電氣化等面向，展開深度協作。
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