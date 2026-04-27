東元爭取鴻海新廠設備訂單 攻北美東南亞AI資料中心

房市交易冷清，不動產獲利似乎也縮水，台灣房屋統計實價登錄有歷史交易的資料，觀察六都近兩年交易的平均賺賠金額，幾乎都大幅縮水，2025年雙北市售屋還有機會獲利突破四百萬元，今年首季至今的交易平均獲利降至四百萬元以下。其中縮水最多的是台南市，今年首季售屋平均獲利263萬元，較去年的平均金額369萬元，少了106萬元，等於少賺一台進口房車價。至於持有年限，以台北市平均六年最多，而桃園的持有年期最短，平均4.8年，其餘各都都持有至少五年以上。

2026-04-27 15:38