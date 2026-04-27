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旅天下跨境擴張！成立日本控股公司、合資UNITIGER 強化供應鏈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
旅天下董事長李嘉寅(左)與日本星虎旅行社創辦人蘇泓宇 (右)。旅天下／提供
旅天下董事長李嘉寅(左)與日本星虎旅行社創辦人蘇泓宇 (右)。旅天下／提供

旅天下（6961）將合作觸角跨出境外，27日宣布啟動「大步躍進日本計畫」，將斥資 100% 投資成立「日本Uni 控股公司 （Uni Holding）」，作為進軍日本市場的核心樞紐，海外戰略布局邁向新里程碑。

為展現深耕日本的決心並維持戰略靈活性，旅天下將透過 100% 持股的「日本Uni 控股公司」，與日本在地專業旅行社「星虎旅行社」於日本正式結盟，擬共同合資成立新營運公司「UNITIGER」 。此舉標誌著旅天下正強化在地資源整合，透過控股公司進行合資的模式，讓旅天下在架構上具備極高彈性。

旅天下積極推動「整合式旅遊平台」概念，此次與星虎旅行社的結盟，正是看中其在日本在地深耕的雄厚實力。星虎旅行社成立於2018年，由旅居日本多年的專業團隊創立，秉持「獨特、創新」的核心價值，在日本競爭激烈的旅遊市場中，以高品質的客製化行程脫穎而出。

針對此次合作，星虎旅行社創辦人蘇泓宇表示，當初創立星虎是源於對日本生活的熱情與深度觀察，希望將自身走訪日本各地的獨特體驗，轉化為具備「在地靈魂」的旅遊產品。即便在2018年成立後不久即面臨疫情衝擊，星虎仍憑藉著對日本在地資源的專業掌握，持續累積不可取代的服務哲學，特別是針對台灣旅客對於「深度、精緻」的需求，提供更精準的在地對接。

擬新成立的合資公司命名為「UNITIGER」，象徵著兩大品牌力量的匯聚。星虎旅行社創辦人蘇泓宇指出，促成此次合作的關鍵，在於旅天下在台灣強大的通路動能，以及雙方對「創新產品」開發的高度共識。

旅天下不僅擁有完善的旅遊平台，其彈性的加盟體系更展現了極強的市場適應力，星虎創辦人蘇泓宇表示，公司看重旅天下的整合實力，加上雙方理念契合，將能把日本最前線的旅遊資源，與台灣市場的需求無縫對接。

預計透過「UNITIGER」的成立，旅天下將能直接在日本當地進行資源採購與產品開發，大幅提升操作靈活性。未來，「UNITIGER」將鎖定以下三大發展願景，首先是獨家資源掌握，結合星虎的在地連結，提供市面上少見的私房景點與獨特祭典行程；再來是極致客製服務，滿足高端商務及自由行旅客對日本旅遊精緻度的追求；最後還有產品差異化，結合旅天下的品牌影響力與星虎的創新研發，推出更具市場競爭力的主題旅遊。

旅天下表示，日本一直是台灣人出國旅遊的首選大本營，透過與星虎結盟擬成立「UNITIGER」，旅天下將由內而外優化產品供應鏈，為台日旅遊市場注入全新活力，實現互利雙贏的目標。

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