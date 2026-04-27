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台股衝4萬點新高 今年首季七成台積宅卻下跌、僅這兩區撐住

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構彙整實價登錄數據，2026年第1季全國有半導體龍頭進駐的五大科學園區，包含其所在與周邊行政區共13處，其中第1季平均成交單價相距去年同期，有9處、近七成行政區呈現跌幅，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高，高雄市楠梓區房價盤整6.9%次之，至於高雄市仁武區平均成交單價亦下跌5.8%名列第三名。值得注意的是，五大園區中僅嘉義園區的太保市、朴子市有出現明顯漲勢，其中前者房價大幅飆漲26.4%，後者亦有成長3.7%。住商機構／提供
住商機構彙整實價登錄數據，2026年第1季全國有半導體龍頭進駐的五大科學園區，包含其所在與周邊行政區共13處，其中第1季平均成交單價相距去年同期，有9處、近七成行政區呈現跌幅，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高，高雄市楠梓區房價盤整6.9%次之，至於高雄市仁武區平均成交單價亦下跌5.8%名列第三名。值得注意的是，五大園區中僅嘉義園區的太保市、朴子市有出現明顯漲勢，其中前者房價大幅飆漲26.4%，後者亦有成長3.7%。住商機構／提供

住商機構彙整實價登錄數據，2026年第1季全國有半導體龍頭進駐的五大科學園區，包含其所在與周邊行政區共13處，其中第1季平均成交單價相距去年同期，有9處、近七成行政區呈現跌幅，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高，高雄市楠梓區房價盤整6.9%次之，至於高雄市仁武區平均成交單價亦下跌5.8%名列第三名。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，過去「園區宅」議題火熱，吸引投資置產族群，惟打房與限貸衝擊加劇，令以往漲多區域，多有回跌現象。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，南二都園區宅普遍呈現熄火，主要原因是過去此類科技題材發展火熱，吸引過多投資風氣進場，建商亦積極進場，衝高市場單價，但面臨市場趨冷，置產風氣散去，加上在地買盤追價能力有限，交易量大幅趨冷情況下，致使價格出現盤整。

值得注意的是，五大園區中僅嘉義園區的太保市、朴子市有出現明顯漲勢，其中前者房價大幅飆漲26.4%，後者亦有成長3.7%。

賴志昶分析，南部科學園區嘉義園區鄰近高鐵嘉義站，不僅具有科技題材帶動，同時以往有高鐵、重劃區等題材，房價沉寂已久，在去年有品牌建商進駐帶動下，也讓區域中古市場出現不小漲勢。

賴志昶提醒，台股近期雖遭遇中東戰局不穩等黑天鵝，惟市場表現仍處強勢，但在銀行房貸限縮與政策抑制等影響之下，已無以往「股房連動」效應，過往不少投資族群習慣將半導體龍頭設廠視為「房市明燈」，但僅是一味跟著半導體龍頭買房，如忽略區域無其他機能支撐買盤，易讓價格出現波動；購屋人置產應回歸基本盤，以免讓房市「明燈」變成「冥燈」，當市場驟然翻轉，徒然面臨資產緊縮的風險。

房價 高雄市

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