2026年首季全國建物交易量僅6萬棟、年減4.3% 寫統計以來第三低量

根據內政部最新資料顯示，3月全國建物買賣移轉棟數為23,541棟，月增74.3%，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，3月的建物買賣移轉棟數反映的是2月至3月初的市況，年後民眾回歸正常生活與工作節奏，房市回歸供需基本面，排除了今年春節9天長假的季節性因素後，整體房市交易量大幅成長74.3%。

另與2025年3月建物買賣移轉棟數23,879棟相比，全國建物買賣移轉棟數年減1.4%，陳金萍指出，去年3月在房貸緊縮與第七波信用管制持續的狀況下，年後遞延買盤房市交易雖回溫，但市場買氣還不到熱絡程度，而今年房市持續調控，整體市場交易狀況較去年同期差距不大。

陳金萍補充，若合計今年第1季全國建物買賣移轉棟數表現，全國交易量為60,403棟，與去年同期相比，年減4.3%，呈現量微縮的狀況。進一步觀察歷年第1季房市交易量表現，陳金萍說明，今年首季交易量僅高於2016年43,182棟、2017年的59,715棟，2026年第1季全國建物買賣移轉棟數創下史上自1999年有分月統計以來第三低量。

展望第2季房市，陳金萍表示，第1季小幅量縮格局確立，而中東戰事延續時間的不確定性，將對全球經濟帶來不同層面的影響。在國際政經局勢仍未明朗之際，台股近期亦出現明顯波動，這些因素皆可能透過資金與信心面，間接牽動國內房市後續表現，仍需持續關注。

從近期市場觀察，房價已連續數季進入修正階段，但在中東衝突可能推升通膨壓力的背景下，房價出現大幅下跌的機率相對有限。因此，陳金萍提醒，對於具備自住需求的購屋族而言，應適度調整過度期待價格大幅修正的心態，鎖定合適物件後積極出價、爭取合理議價空間，將更有機會提早入手符合自身條件的住宅。