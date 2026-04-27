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中工經營權之戰暫歇 寶佳：落實公司治理、全面徵求委託書

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
堡新投資27日指出，中工股東會的董事改選是公司治理關鍵，定調未來方向，委託書作業全面就緒。堡新／提供
堡新投資27日指出，中工股東會的董事改選是公司治理關鍵，定調未來方向，委託書作業全面就緒。堡新／提供

中華工程（2515）經營權之爭，在17日公司派、市場派大和解，20日中工暨公司派股東威京集團、市場派股東寶佳集團首度同台舉行共治記者會下，27日寶佳集團再發聲明、重申5月21日股東常會將全面改選董事，「董事人選」將被視為決定中工「公司治理架構與未來發展方向」的關鍵。

寶佳集團旗下堡新投資強調，公司派與市場派合作共治，雙方願意協調是以降低不確定性及維護全體股東長期利益為出發點，但中工能否真正回歸穩健經營，關鍵仍在於「董事會之組成與運作是否具備專業性與重視公司治理」。

在此情況下，堡新投資指出，本次改選不僅是形式上的人事更替，更是公司治理能否落實的重要分水嶺。董事會結構若能回歸專業分工與制度運作，將有助於提升決策效率、強化監督機制，並建立穩定且可持續之經營體系。

堡新投資表示，隨著股東會時程接近，股東除親自出席或電子投票外，亦得透過委託書方式行使表決權。本次委託書徵求作業已依法申報公告，並委由全通、長龍及聯洲等多家專業機構協助辦理，於各地設置服務據點，提供委託書收件、文件確認及相關作業協助，以確保股東表決權之行使具備程序完備性與法律效力。

堡新投資指出，股東如欲採委託書方式行使表決權，得依相關公告資訊，透過全通、長龍及聯洲等多家機構之服務據點辦理交付，以確保權利行使之完整與有效。

在公司治理架構即將重塑之際，本次董事改選結果，預期將對中華工程未來經營模式與市場信心產生關鍵影響。

中工

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