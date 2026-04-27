日半導體溶劑廠示警斷供 三星、SK 海力士拉警報 我業者評估影響有限

外媒報導傳出，由於上游的石油腦等原料供應短缺，日本主要的主要溶劑生產商已通知韓國半導體客戶，旗下生產的丙二醇甲醚（PGME）與丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA）可能因缺料而面臨生產瓶頸，引發市場關注三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）等韓系晶片大廠產能是否將受衝擊，並討論該消息對國內化工業者可能影響。對此，國內業者認為，由於日本溶劑業者主要產品銷往韓國，目前評估對台廠影響有限。

國內溶劑業者表示，日本生產的丙二醇甲醚PGME、PGMEA等產品目前多銷往韓國，因此評估日廠原料斷貨對台灣市場的影響有限。韓廠若面臨斷料疑慮，多傾向轉往中國大陸尋找替代貨源，台廠可望承接的轉單效益估將有限。至於對台灣業者的影響，則較可能體現在供應緊缺推升整體市場原料價格。

業者也指出，在半導體應用溶劑的供應部分，原料供給沒有問題，問題在於船裝不到，遠洋貨源因海運受阻，構成取貨障礙。業者的因應方式是多改買近洋現貨，缺點是價格較高。未來希望仍盡可能訂到遠洋合約貨，較符合成本效益考量。

國內溶劑大廠勝一（1773）指出，由於公司本身建有儲槽（化學碼頭），已可確保原料庫存至7月無虞，市場原料短缺、日廠傳出斷供，對公司應無影響。勝一主要半導體級溶劑產品包含PGME、PGMEA、醋酸正丁酯（NBAC）、環戊酮（CPN）、異丙醇（IPA）等。據悉，PGME、PGMEA等產品主要應用於晶邊清洗液配方等用途。