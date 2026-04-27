台泥儲能櫃獲歐盟專利 成功打進法國電力交易市場首例

台泥（1101）27日宣布儲能事業迎來雙重突破。旗下「EnergyArk 水泥儲能櫃」核心安全防護技術已正式接獲歐盟專利局核發通知，完成台灣、美國、日本、歐盟四大主要市場的專利布局。

台泥儲能也將於今年成為亞洲首家以虛擬電廠（VPP）身分參與法國電力交易市場的企業，與全球 28 家能源商同場競逐。

同時，台泥義大利子公司Atlante已與法國大型零售通路COOP Atlantique簽署合作協議，將於法國至少30個Hyper U 與 Super U 大賣場據點，部署結合 EnergyArk 水泥儲能系統的超快速充電網路。

台泥董事長張安平曾表示：「EnergyArk 不只是台泥的產品，它代表台灣的工業技術，有能力直接解決歐洲電網的真實痛點。」台泥水泥儲能櫃EnergyArk 滅火機制亦通過德國萊茵 TÜV 實測見證，能有效抑制鋰電池熱失控，為儲能系統安全性樹立國際標竿。

台泥為何選擇歐洲市場切入儲能？根據國際能源署（IEA）資料，歐洲擁有超過100萬個公共充電點，規模僅次於大陸位居全球第二，加上歐盟「替代燃料基礎設施法規（AFIR）」要求主要幹道每60公里須設置 150kW 以上快充站，法規驅動需求清晰可期。

然而歐洲電網老舊、擴容緩慢，超快充電樁的瞬間大電流正是現有電網最難承受的負載。EnergyArk 水泥儲能櫃透過「充儲一體」模式，平時離峰蓄電、尖峰放電，讓電網不需大規模改造就能支援快充需求。

更關鍵的是，以水泥作為儲能櫃結構主體，本身耐高溫、抗熱失控，從材料層級就為鋰電池系統內建一道天然防火屏障——這項源自台泥水泥本業的工程能力，也是其他儲能廠商難以複製的差異化優勢。

台泥「充儲一體」模式近期獲得法國重要零售通路COOP Atlantique 青睞，已透過子公司Atlante簽署合作協議，將於至少30個 Hyper U、Super U 等法國家庭日常採買的大型賣場部署結合水泥儲能櫃Energyark的充儲充電站，將「充電」轉化為顧客購物旅程的一環。

台泥目前於法國、義大利、葡萄牙、西班牙及瑞士的「充儲一體」簽約案場已突破200個，並將透過虛擬電廠技術參與電力浮動電價獲利，進入法國電力aFRR交易市場，與全球28家能源商同場競逐，啟動「從賣電力設備到賣電力服務」的新商業模式。