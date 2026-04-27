長榮航 啟動2026第二波地勤人員招募計畫

航空業旺！長榮航空（2618）持續為未來航網布局及新機引進做好最佳準備，延續首波招募的熱烈迴響，現在正式啟動第二波人才招募計畫，此次招募8項不同職類地勤人員。

長榮航空表示，誠摯邀請懷抱航空夢的優秀人才把握機會加入長榮航空大家庭的行列，此次將招募8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派/航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員，報名日期自即日起至5月3日止，有意報考者請至長榮航空網站完成線上報名。

本次招募歡迎各界人士報考，薪資議定部分，大學畢業起薪43,000元起，如具有專業證照或相關經驗者，則將個別議定。錄取後將依招募職類及個人專業背景分配至桃園機場、松山機場及桃園南崁總公司等工作地點，並預計於今年7至8月分梯次報到，未來公司也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，希望吸引背景更多元的優秀人才加入。

長榮航空長期在飛安及服務上投入的努力，已獲得全球專業機構及旅客的信賴，這都是全體同仁共同努力的成果，因此長榮航空始終嚴格執行「選才、育才、留才」的策略，提供員工完善的教育訓練、暢通的升遷管道及良好薪酬福利，員工並享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等多樣化的員工福利，長榮航空誠摯邀請充滿自信、熱愛挑戰的您，一同加入長榮航空飛向世界！