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台中超巨蛋今截標 中信旗下台灣人壽唯一投標將以「同額競標」評選
中信集團加速布局全台運動場館，台中市「超巨蛋BOT開發案」今（27）日上午11時截止投標，運動局表示，僅中信金控旗下台灣人壽完成遞件，將以「同額競標」態勢進入後續評選程序，業界觀察「出線機率高。」
台中市政府規畫的超巨蛋案，位於水湳經貿園區，基地約16.35公頃，採BOT模式開發，投資金額上看600億元。
依台灣人壽投標計畫構想，未來將興建可容納逾4萬人的多功能室內場館，並結合商場、餐飲及娛樂設施，作為職棒賽事、大型演唱會及展演活動使用。
市府後續將進行資格審查與計畫評選，重點包括場館規畫、營運經驗、財務可行性及公益回饋機制，最快第3季完成簽約。
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