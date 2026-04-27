快訊

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

最新THE亞洲大學排名出爐！台灣6校挺進百大 私校表現吸睛

Google錢包支援台灣護照數位化！安卓手機教你3步驟設定

聽新聞
0:00 / 0:00

台中超巨蛋今截標 中信旗下台灣人壽唯一投標將以「同額競標」評選

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中即時報導
台中市運動局3月4號舉辦超巨蛋招標說明會。圖／市府提供
台中市運動局3月4號舉辦超巨蛋招標說明會。圖／市府提供

中信集團加速布局全台運動場館，台中市「超巨蛋BOT開發案」今（27）日上午11時截止投標，運動局表示，僅中信金控旗下台灣人壽完成遞件，將以「同額競標」態勢進入後續評選程序，業界觀察「出線機率高。」

台中市政府規畫的超巨蛋案，位於水湳經貿園區，基地約16.35公頃，採BOT模式開發，投資金額上看600億元。

依台灣人壽投標計畫構想，未來將興建可容納逾4萬人的多功能室內場館，並結合商場、餐飲及娛樂設施，作為職棒賽事、大型演唱會及展演活動使用。

市府後續將進行資格審查與計畫評選，重點包括場館規畫、營運經驗、財務可行性及公益回饋機制，最快第3季完成簽約。

台灣人壽 中信金控 超巨蛋

延伸閱讀

新光三越傳奪北車商場15年經營權 並享八年優先續約權

從百貨到一站式體驗！台茂購物中心領軍掀起千禧零售革命

經長：離岸風電開發仍樂觀 區塊開發3-4期預計明年選商

花蓮推沙灘車專區 用地變更與撥用成最大挑戰 三棧溪成示範區

相關新聞

台北市房價連跌4季！預售量反季增65% 政策鬆動下房市浮現築底訊號

台北市地政局27日發布「2025年第4季不動產市場動態」，住宅價格指數連4季下滑，第4季住宅價格指數為126.88，較前一季微幅下降0.02%；預售屋全市平均單價為每坪125.96萬元，較前一季下跌0.28%；住宅租賃市場交易量較前一季減少6.18%，住宅租金指數108.78，較前一季上升1.42%。

錢都拿去炒股了？台股創高台積宅卻熄火 9區房價下跌

台股27日在半導體龍頭類股帶動下，衝破4萬點大關，住商機構彙整實價登錄數據，2026年第1季全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區中，僅南科嘉義園區周邊行政區呈現明顯漲勢，其餘行政區大多盤整或下跌。

今年首季售屋獲利縮水 雙北晚一年賣少63萬元 這都屋主百萬進口車沒了

房市交易冷清，不動產獲利似乎也縮水，台灣房屋統計實價登錄有歷史交易的資料，觀察六都近兩年交易的平均賺賠金額，幾乎都大幅縮水，2025年雙北市售屋還有機會獲利突破四百萬元，今年首季至今的交易平均獲利降至四百萬元以下。其中縮水最多的是台南市，今年首季售屋平均獲利263萬元，較去年的平均金額369萬元，少了106萬元，等於少賺一台進口房車價。至於持有年限，以台北市平均六年最多，而桃園的持有年期最短，平均4.8年，其餘各都都持有至少五年以上。

台股衝4萬點新高 今年首季七成台積宅卻下跌、僅這兩區撐住

住商機構彙整實價登錄數據，2026年第1季全國有半導體龍頭進駐的五大科學園區，包含其所在與周邊行政區共13處，其中第1季平均成交單價相距去年同期，有9處、近七成行政區呈現跌幅，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高，高雄市楠梓區房價盤整6.9%次之，至於高雄市仁武區平均成交單價亦下跌5.8%名列第三名。

2026年首季全國建物交易量僅6萬棟、年減4.3% 寫統計以來第三低量

根據內政部最新資料顯示，3月全國建物買賣移轉棟數為23,541棟，月增74.3%，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，3月的建物買賣移轉棟數反映的是2月至3月初的市況，年後民眾回歸正常生活與工作節奏，房市回歸供需基本面，排除了今年春節9天長假的季節性因素後，整體房市交易量大幅成長74.3%。

中工經營權之戰暫歇 寶佳：落實公司治理、全面徵求委託書

中華工程（2515）經營權之爭，在17日公司派、市場派大和解，20日中工暨公司派股東威京集團、市場派股東寶佳集團首度同台舉行共治記者會下，27日寶佳集團再發聲明、重申5月21日股東常會將全面改選董事，「董事人選」將被視為決定中工「公司治理架構與未來發展方向」的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。