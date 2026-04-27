寶佳：董事改選成治理關鍵 中工股東會定調未來方向

堡新投資27日指出，中華工程（2515）經營權議題近期出現階段性轉折，隨著主要股東完成協調，市場關注重心已由過去的對抗，轉向即將到來的董事全面改選。5月21日股東常會，將被視為決定公司治理架構與未來發展方向的關鍵時點。

堡新投資表示，協調是以降低不確定性及維護全體股東長期利益為出發點，但中工能否真正回歸穩健經營，關鍵仍在於董事會之組成與運作是否具備專業性與重視公司治理。

在此情況下，本次改選不僅是形式上的人事更替，更是公司治理能否落實的重要分水嶺。董事會結構若能回歸專業分工與制度運作，將有助於提升決策效率、強化監督機制，並建立穩定且可持續之經營體系。

隨著股東會時程接近，股東除親自出席或電子投票外，亦得透過委託書方式行使表決權。

本次委託書徵求作業已依法申報公告，並委由全通、長龍及聯洲等多家專業機構協助辦理，於各地設置服務據點，提供委託書收件、文件確認及相關作業協助，以確保股東表決權之行使具備程序完備性與法律效力。

股東如欲採委託書方式行使表決權，得依相關公告資訊，透過全通、長龍及聯洲等多家機構之服務據點辦理交付，以確保權利行使之完整與有效。

在公司治理架構即將重塑之際，本次董事改選結果，預期將對中華工程未來經營模式與市場信心產生關鍵影響。