彰化縣府陽明交大發表彰化智慧雲APP 智慧農業進入AI時代

彰化縣政府與陽明交通大學研究團隊合作，開發出「彰化智慧雲APP」智慧農業系統，彰化縣長王惠美說，以前農民要實地去巡田水，現在透過AI智慧雲APP，每20秒就可以回傳現場現況，讓農民透過科技可以輕輕鬆鬆賺錢，目前這套系統已運用在葡萄和芭樂產區4鄉鎮，未來會再擴大運用在二林火龍果、永靖哈密瓜等，希望建立「一鄉一智慧雲」，讓科技農業在彰化遍地開花。

彰化縣政府今天於彰化智慧雲溪州示範基地舉辦「智慧農業成果發表會」，彰化縣長王惠美與陽明交大校長林奇宏發表最新農業科技「彰化智慧雲APP」，現場也展示如何透過科技將「農業冠軍經驗」轉化為「數位筆記」，讓農民僅需一支手機，就能精準掌握田間脈動。

王惠美表示，彰化農林漁牧年產值高達610億元，而農村面對高齡化挑戰，推動智慧農業轉型是吸引青年返鄉的基礎，陽明交大用心研發APP，協助青農突破傳統務農勞動，將過去口耳相傳的巡田、放水與施肥等經驗，轉化為雲端大數據，科技導入農業，就是「要讓農民賺到錢，也讓土地能永續」。

王惠美說，「彰化智慧雲APP」有6個厚禮要送給農民，1是大數據傳承「冠軍筆記」，邀請得獎的葡萄與芭樂「冠軍老師傅」，將其耕作數據轉化成科學參數，讓新手農民打開APP，就能參考冠軍農民祕訣。

2是「24小時巡田水」，系統涵蓋14項環境指標，包含氣溫、濕度、土壤pH值與肥力等，每15至20秒即時上傳雲端，遇到氣候異常時，警戒通知每3分鐘就能推播至手機。3是「科學化爭取農損救助」，根據智慧雲數據就可做為申請農損資料，讓農友能在第一時間獲補償。

4是「一站式農業秘書」，包括災害預警、市場行情、採收建議，全部整合在APP。5為「科技平權，免費下載」，「彰化智慧雲APP」公開上架，免費使用。

6是打造「土壤健康存摺」，結合全縣35家農會與農藥行，提供免費土壤檢測，不僅能有助精準施肥，還可省肥料錢。

王惠美說，目前第1期建置2種智慧雲APP，包括芭樂建置在溪州及社頭，還有葡萄建置在溪湖及大村，未來還會擴大到二林紅龍果、永靖香瓜等產區，建立「一鄉一智慧雲」。

林奇宏表示，「彰化智慧雲APP」是本身也是農家子弟的陳文亮教授領導開發，Ai科技是可以幫助百工百業，尤其農業是國家的命脈，未來更可結合智慧醫療，兼顧農業發展與民眾健康。

今天還有溪州鄉長江淑芬、廣達-陽明交大聯合AI研究中心主任陳文亮、溪州鄉農會總幹事彭顯賦、農業部農業科技司研究發展科長黃明雅等人與會。

彰化縣長王惠美（右5）與陽明交大校長林奇宏（左4）等人今天在溪州發表最新農業科技「彰化智慧雲APP」。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府與陽明交通大學研究團隊合作，今天發表「彰化智慧雲APP」，縣長王惠美（右2） 與陽明交大校長林奇宏（右1）一起參觀智慧雲系統在田間運用情形。記者林宛諭／攝影