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彰化縣府陽明交大發表彰化智慧雲APP 智慧農業進入AI時代

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府與陽明交通大學研究團隊合作，今天發表「彰化智慧雲APP」，縣長王惠美與陽明交大校長林奇宏一起參觀智慧雲系統在芭樂園運用情形。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府與陽明交通大學研究團隊合作，今天發表「彰化智慧雲APP」，縣長王惠美與陽明交大校長林奇宏一起參觀智慧雲系統在芭樂園運用情形。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府與陽明交通大學研究團隊合作，開發出「彰化智慧雲APP」智慧農業系統，彰化縣長王惠美說，以前農民要實地去巡田水，現在透過AI智慧雲APP，每20秒就可以回傳現場現況，讓農民透過科技可以輕輕鬆鬆賺錢，目前這套系統已運用在葡萄和芭樂產區4鄉鎮，未來會再擴大運用在二林火龍果、永靖哈密瓜等，希望建立「一鄉一智慧雲」，讓科技農業在彰化遍地開花。

彰化縣政府今天於彰化智慧雲溪州示範基地舉辦「智慧農業成果發表會」，彰化縣長王惠美與陽明交大校長林奇宏發表最新農業科技「彰化智慧雲APP」，現場也展示如何透過科技將「農業冠軍經驗」轉化為「數位筆記」，讓農民僅需一支手機，就能精準掌握田間脈動。

王惠美表示，彰化農林漁牧年產值高達610億元，而農村面對高齡化挑戰，推動智慧農業轉型是吸引青年返鄉的基礎，陽明交大用心研發APP，協助青農突破傳統務農勞動，將過去口耳相傳的巡田、放水與施肥等經驗，轉化為雲端大數據，科技導入農業，就是「要讓農民賺到錢，也讓土地能永續」。

王惠美說，「彰化智慧雲APP」有6個厚禮要送給農民，1是大數據傳承「冠軍筆記」，邀請得獎的葡萄與芭樂「冠軍老師傅」，將其耕作數據轉化成科學參數，讓新手農民打開APP，就能參考冠軍農民祕訣。

2是「24小時巡田水」，系統涵蓋14項環境指標，包含氣溫、濕度、土壤pH值與肥力等，每15至20秒即時上傳雲端，遇到氣候異常時，警戒通知每3分鐘就能推播至手機。3是「科學化爭取農損救助」，根據智慧雲數據就可做為申請農損資料，讓農友能在第一時間獲補償。

4是「一站式農業秘書」，包括災害預警、市場行情、採收建議，全部整合在APP。5為「科技平權，免費下載」，「彰化智慧雲APP」公開上架，免費使用。

6是打造「土壤健康存摺」，結合全縣35家農會與農藥行，提供免費土壤檢測，不僅能有助精準施肥，還可省肥料錢。

王惠美說，目前第1期建置2種智慧雲APP，包括芭樂建置在溪州及社頭，還有葡萄建置在溪湖及大村，未來還會擴大到二林紅龍果、永靖香瓜等產區，建立「一鄉一智慧雲」。

林奇宏表示，「彰化智慧雲APP」是本身也是農家子弟的陳文亮教授領導開發，Ai科技是可以幫助百工百業，尤其農業是國家的命脈，未來更可結合智慧醫療，兼顧農業發展與民眾健康。

今天還有溪州鄉長江淑芬、廣達-陽明交大聯合AI研究中心主任陳文亮、溪州鄉農會總幹事彭顯賦、農業部農業科技司研究發展科長黃明雅等人與會。

彰化縣長王惠美（右5）與陽明交大校長林奇宏（左4）等人今天在溪州發表最新農業科技「彰化智慧雲APP」。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美（右5）與陽明交大校長林奇宏（左4）等人今天在溪州發表最新農業科技「彰化智慧雲APP」。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府與陽明交通大學研究團隊合作，今天發表「彰化智慧雲APP」，縣長王惠美（右2） 與陽明交大校長林奇宏（右1）一起參觀智慧雲系統在田間運用情形。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府與陽明交通大學研究團隊合作，今天發表「彰化智慧雲APP」，縣長王惠美（右2） 與陽明交大校長林奇宏（右1）一起參觀智慧雲系統在田間運用情形。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府與陽明交通大學研究團隊合作，今天發表「彰化智慧雲APP」，縣長王惠美與陽明交大校長林奇宏一起參觀智慧雲系統在田間運用情形。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府與陽明交通大學研究團隊合作，今天發表「彰化智慧雲APP」，縣長王惠美與陽明交大校長林奇宏一起參觀智慧雲系統在田間運用情形。記者林宛諭／攝影

農民 王惠美 陽明交大

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