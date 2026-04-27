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裕隆續推電動車量產 鴻華估台電動車市場拚4萬輛

中央社／ 台北27日電

裕隆將於5月27日舉行股東會，集團董事長嚴陳莉蓮在致股東營業報告書表示，今年持續爭取新客戶，穩固整車代工服務事業，電動車續推n7與BRIA等車型量產與市場，推進出口量產準備，協助客戶拓展海外市場，擴大電動車CDMS業務發展。

裕隆和鴻海合資的鴻華先進將於5月22日召開股東會，將全面改選董事，董事長李秉彥在致股東營業報告書中表示，今年關稅不確定因素影響若降低，預估台灣新車市場銷量可回升，預估今年台灣電動車市場銷量可成長至約3.5萬到4萬輛。

展望裕隆今年營運，嚴陳莉蓮指出，2025年與鴻華先進取得日本三菱汽車在紐澳市場車款的產品代工服務，擴大國產量能與爭取新客戶，今年持續爭取新客戶，穩固整車代工服務事業。

在整車製造方面，嚴陳莉蓮提到，持續深化與合作夥伴協作，穩固既有產品銷售基礎，並導入新車型與量產準備作業，強化整體製造服務能力。

在電動車產品布局，嚴陳莉蓮說明，裕隆集團持續推進n7與BRIA等車型量產與市場拓展，積極推進出口量產準備，協助客戶拓展海外市場，持續擴大電動車委託設計製造服務（CDMS）業務發展。

在汽車產品，嚴陳莉蓮談及，裕隆集團持續強化NISSAN KICKS、SENTRA、X-TRAIL等主力車型，透過年度式樣更新及特仕車款推出，提升產品吸引力並強化市場競爭力。

在能源事業，嚴陳莉蓮解釋，裕隆集團持續擴大動力電池代工業務，並拓展儲能相關應用場域，逐步建立可複製應用模式，同時延伸既有工程能力，朝高附加價值技術服務與維運領域發展。

展望鴻華先進在電動巴士布局，李秉彥指出，高雄橋頭電動巴士工廠落成後，可開始投產及販售次代Model T。鴻海先前表示，橋頭電動車工廠規劃今年上半年生產次代Model T供應台灣市場。

在Model B右駕車型，李秉彥提到，為日本客戶開發的右駕車型進度順利，預計在今年下半年完成開發、投產與出口販售。

鴻華先進說明，2025年第4季收購納智捷（LUXGEN）銷售通路，在台灣建立從品牌、平台與車型開發、供應鏈管理、生產製造、通路與售後服務的全價值鏈，以此為基礎，去年12月25日以FOXTRON品牌推出首款車型產品BRIA。

鴻華先進表示，去年與日本三菱汽車簽署合作協議，相關車型預計將在今年於紐西蘭與澳洲上市販售，鴻華先進今年初也與三菱FUSO簽署電動巴士合作協議。

嚴陳莉蓮 電動車 鴻華先進

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