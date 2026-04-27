台北市房價連跌4季！預售量反季增65% 政策鬆動下房市浮現築底訊號

台北市地政局27日發布「2025年第4季不動產市場動態」，住宅價格指數連4季下滑，第4季住宅價格指數為126.88，較前一季微幅下降0.02%；預售屋全市平均單價為每坪125.96萬元，較前一季下跌0.28%；住宅租賃市場交易量較前一季減少6.18%，住宅租金指數108.78，較前一季上升1.42%。

地政局指出，雖然經濟基本面強勁且台股表現暢旺，但在信用管制及不動產貸款總體審慎措施影響下，不動產市場投資交易動能持續受到壓抑。然而在連續一整年的監管下，央行宣布自今年起將貸款總量回歸各銀行內部控管，並持續滾動檢討信用管制措施執行成效，顯示在房市降溫背景下，管制政策已有鬆動的跡象。

在此背景下，臺北市住宅價格呈現「量縮價穩」趨勢，第4季住宅價格指數為126.88，季減率0.02%，與113年第4季130.71相比降幅為2.93%；12行政區中，有4區價格上升，以士林區價格指數季增率0.56%表現最佳；大安區與松山區則分別下降1.05%與0.95%，高價區出現修正。

第4季全市標準住宅總價、單價分別維持在2,010萬元及每坪64.84萬元，與前一季相同，其中大樓產品微幅增加0.09%，小宅產品下跌較多，季減率1.02%。區域上仍以大安、中正、松山單價最高，分別為每坪94.75萬元、84.53萬元及82.53萬元，而相對低價區域，北投、萬華，分別為每坪51.26萬元及54.03萬元。

預售市場相較成屋市場買氣出現回溫跡象。全市第4季預售交易量達1,196件，季增率65.42%，交易金額達549.35億元。12個行政區之交易量10區增加、2區減少，以北投區、文山區與中山區交易量最多，其中北投已連續3季居冠。

價格方面，第4季平均單價為每坪125.96萬元，季減率0.28%，為近4季次高水準。中正區因受個案條件影響，單價上揚至每坪165.12萬元，季增率為14.49%；而士林區平均單價下滑至每坪93.40萬元，季減率為19.72%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，去年第4季雖有9月的新青安排除房貸水位，以及第二屋切結期拉長兩項相關房市利多，但刺激效果有限，買賣市場的交易量與總價交易較前一季走揚，一方面為預售案不少量體較大的亮點個案拉抬，另一方面則是前一季度本為有暑期、颱風、民俗月等影響的市況最差淡季，比較上當然有可能有所成長。

陳炳辰也說明，目前像是新北市林口區、桃園市中路與經國等重劃區有傳出中坪數的成交量能，換屋自住的族群在部分區域有其穩定性，若加上尚有交易集中在一線地帶，房價總價趨高，都會是推升總價因素，惟中大坪數物件換算單價相對較低，則可能在指數上呈現修正。

整體而言，地政局指出，在信用管制政策持續影響下，房市已進入盤整階段，價格維持穩定、交易量縮。隨政策效果逐步消化，若未出現重大經濟或政策利空，市場可望逐步築底，後續交易動能有機會溫和回升。