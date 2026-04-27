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今年售屋獲利縮水 台南人晚一年賣房就少賺百萬

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣房屋統計實價登錄有歷史交易的資料，觀察六都近兩年交易的平均賺賠金額，幾乎都大幅縮水。圖／台灣房屋提供
台灣房屋統計實價登錄有歷史交易的資料，觀察六都近兩年交易的平均賺賠金額，幾乎都大幅縮水。圖／台灣房屋提供

房市交易冷清，台灣房屋統計實價登錄有歷史交易的資料，觀察六都近兩年交易的平均賺賠金額，幾乎都大幅縮水，2025年雙北售屋還有機會獲利突破400萬，今年第一季至今的交易平均獲利降至400萬元以下。

其中縮水最多的是台南市，第一季售屋平均獲利263萬元，較去年的平均金額369萬，少了106萬元，等於少賺一台進口房車。至於持有年限，以台北市平均六年最多，而桃園的持有年期最短，平均4.8年，其餘各都都持有至少五年以上。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，限貸令後交易明顯轉淡，購屋者追價意願低，而有換屋規畫或有資金需求的屋主，也被迫向現實低頭，讓價幅度增加，獲利金額也較去年縮水，應證了空頭時期的售屋策略，確實得先跑先贏。其中台南影響最大，主要因為台南近年買氣受產業議題帶動，投資置產型買盤比重大，然而自住人潮進駐尚未接軌，取而代之的是限貸令帶來的資金壓力，因此急著下車的屋主就得面臨讓利，甚至賠售的命運。

張旭嵐指出，獲利金額縮水，稅務上更得精打細算，多半屋主盡量持有超過五年以上，以便符合房地合一的20%低稅門檻，其中台北市房產總價高，增值金額大，自住屋主若持有超過六年，可獲取400萬元免稅額空間，超過的金額以10%計稅，大幅降低稅務成本。

觀察六都獲利最高的行政區，今年售屋獲利最高的區域是台中市北屯區，平均每筆獲利約584萬元，平均持有6.2年，台北市最佳獲利王為中正區549萬，該區平均持有期間長達8年。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，六都獲利最高的行政區，均有重大建設議題加持，平均獲利金額最多的台中市北屯區，近年重劃區開發熱切外，近期還有老人復健綜合醫院、漢神洲際購物廣場等大型BOT開發案完工營運，支撐區段房價表現；加上北屯區6、7年前不乏房價「1尾2初」的新案選擇，如今連屋齡10年內的成屋均價也將近4字頭，因此早年入手的屋主，轉售獲利都相當可觀。台北市中正區則因土地資源稀有，供給長年稀缺，加上近年有捷運萬大樹林線一期的軌道建設議題，預計明年即可完工通車，使屋主惜售心態濃厚，價格基本盤居高不下。

新北市的三峽區與桃園市的桃園區，不僅重劃區發展趨於成熟，捷運三鶯線與桃園捷運綠線北段也都將於今年通車，房價有所鞏固；南部獲利高的善化及仁武，則受惠科技園區的外溢效應，產業遠景帶動近年房價表現，且善化、仁武5、6年前的新案價格以1字頭為主流，房價基期低，長期持有的獲利空間也相對寬廣。

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