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分散風險跨海投資又熱了 馬來西亞KLCC高端住宅「格拉豪斯」來台銷售

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
格拉豪斯 CloutHaus（金銅色建案）位於KLCC核心地標， 與雙子星並肩而立的世界級座標。圖／業者提供
格拉豪斯 CloutHaus（金銅色建案）位於KLCC核心地標， 與雙子星並肩而立的世界級座標。圖／業者提供

地緣政治升溫，「分散風險、提升韌性」成為關注焦點，馬來西亞前三大建商TA GLOBAL攜手昌鑫地產看好國人跨國置產需求，25日來台舉辦「吉隆坡之巔 執掌KLCC黃金地段」說明會，吸引大批高資產民眾參與。

昌鑫地產海外總經理蘇紘緯指出，市場數據顯示，台灣民眾對馬來西亞置產關注度提升，排名已由過去第九位躍升至第二位，僅次於中國買家。

他表示，近年市場從在地配置逐步延伸至跨國布局，吉隆坡因為語言文化與台灣相近，生活成本具有優勢，法律健全有保障，加上國際大企業進駐，逐漸成為台灣民眾關注的海外市場之一。

蘇紘緯指出，本次主推案「格拉豪斯」（CloutHaus）位於吉隆坡KLCC金三角核心區，與雙子星塔僅約50公尺距離，周邊匯聚國際級飯店與大型購物中心，生活與商業機能成熟。該案總銷金額台幣130億元。

在產品規劃上，格拉豪斯以「垂直城市」為概念，整合居住、休閒與社交機能，並導入酒店式管理服務。

TA Global首席營運官李元豐表示，該案在規劃上兼顧居住品質與營運彈性，建築設計採大面積玻璃帷幕，強調採光與城市景觀，並配置空中會所與無邊際泳池，同時導入智慧建築與節能設備，呼應永續發展趨勢。

交通與機能方面，KLCC區域擁有完善軌道系統，串聯全市主要商業與住宅區。由於核心區土地供給有限、開發門檻高，長期供給相對稀缺，使區域具備一定發展支撐條件。

值得關注的是，隨著資產配置概念延伸，「身份規劃」亦成為部分族群關注議題。

MM2H移居顧問黃素貞指出，馬來西亞「第二家園計畫」（MM2H）具備申請條件明確與長期居留彈性等特點，申請人可依規定取得長期簽證，並運用資金於當地生活、醫療及教育，對於有跨國生活規劃者具吸引力。

淡江大學財務金融系所聶建中教授指出，全球正處於結構性通膨階段，供應鏈重組、能源價格與地緣政治等因素，將持續影響物價走勢。在此環境下，不動產因具備抗通膨特性，仍是資產配置的重要工具，尤其東南亞核心城市的標的，更具長期增值潛力空間。

TA Global則指出，面對全球市場波動加劇、單一資產風險提升的趨勢，TA Global近年開發策略聚焦具備國際能見度與發展潛力的核心城市地段，在區域經濟成長與外資動能支撐下，持續推動高端住宅布局。

格拉豪斯CloutHaus說明會25日於台北登場，吸引許多民眾，顯示海外資產配置需求持續升溫。圖／業者提供
格拉豪斯CloutHaus說明會25日於台北登場，吸引許多民眾，顯示海外資產配置需求持續升溫。圖／業者提供

昌鑫地產海外總經理蘇紘緯（左）與TA Global首席營運官李元豐（右）。圖／業者提供
昌鑫地產海外總經理蘇紘緯（左）與TA Global首席營運官李元豐（右）。圖／業者提供

吉隆坡 馬來西亞

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