錢都拿去炒股了？台股創高台積宅卻熄火 9區房價下跌

台股27日在半導體龍頭類股帶動下，衝破4萬點大關，住商機構彙整實價登錄數據，2026年第1季全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區中，僅南科嘉義園區周邊行政區呈現明顯漲勢，其餘行政區大多盤整或下跌。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，過去「園區宅」議題火熱，吸引投資置產族群，但打房與限貸下，令以往漲多區域，多有回跌現象。

統計顯示，全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區，包含其所在與周邊行政區13處，其中第1季平均成交單價相距去年同期，有9處行政區呈現跌幅，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高，高雄市楠梓區房價盤整6.9%次之，至於高雄市仁武區平均成交單價亦下跌5.8%名列第三名。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，南二都園區宅呈現熄火，主要原因是過去科技題材火熱，吸引過多投資風氣進場，建商亦積極進場，衝高市場單價，但面臨市場趨冷，置產風氣散去，加上在地買盤追價能力有限，交易量大幅趨冷情況下，價格出現盤整。

五大園區中僅嘉義園區的太保市、朴子市有出現明顯漲勢，其中前者房價大幅飆漲26%，後者亦有成長3.7%。賴志昶分析，嘉義園區鄰近高鐵嘉義站，不僅具有科技題材帶動，同時以往有高鐵、重劃區等題材，房價沉寂已久，在去年有品牌建商進駐帶動下，也讓區域中古市場出現不小漲勢。

賴志昶提醒，台股表現強勢，但在銀行房貸限縮與政策抑制等影響之下，已無以往「股房連動」效應，過往不少投資族群習慣將半導體龍頭設廠視為「房市明燈」，但區域若無其他機能支撐買盤，易讓價格出現波動。

他表示，購屋人置產應回歸基本盤，以免當市場驟然翻轉，房市「明燈」變成「冥燈」，面臨資產緊縮的風險。