快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

台灣PS5系列主機5/1全面漲價！最貴漲26％ PS5數位版漲3千元以上

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

聽新聞
0:00 / 0:00

錢都拿去炒股了？台股創高台積宅卻熄火 9區房價下跌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

台股27日在半導體龍頭類股帶動下，衝破4萬點大關，住商機構彙整實價登錄數據，2026年第1季全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區中，僅南科嘉義園區周邊行政區呈現明顯漲勢，其餘行政區大多盤整或下跌。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，過去「園區宅」議題火熱，吸引投資置產族群，但打房與限貸下，令以往漲多區域，多有回跌現象。

統計顯示，全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區，包含其所在與周邊行政區13處，其中第1季平均成交單價相距去年同期，有9處行政區呈現跌幅，並以台南市安定區跌幅達7.9%最高，高雄市楠梓區房價盤整6.9%次之，至於高雄市仁武區平均成交單價亦下跌5.8%名列第三名。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，南二都園區宅呈現熄火，主要原因是過去科技題材火熱，吸引過多投資風氣進場，建商亦積極進場，衝高市場單價，但面臨市場趨冷，置產風氣散去，加上在地買盤追價能力有限，交易量大幅趨冷情況下，價格出現盤整。

五大園區中僅嘉義園區的太保市、朴子市有出現明顯漲勢，其中前者房價大幅飆漲26%，後者亦有成長3.7%。賴志昶分析，嘉義園區鄰近高鐵嘉義站，不僅具有科技題材帶動，同時以往有高鐵、重劃區等題材，房價沉寂已久，在去年有品牌建商進駐帶動下，也讓區域中古市場出現不小漲勢。

賴志昶提醒，台股表現強勢，但在銀行房貸限縮與政策抑制等影響之下，已無以往「股房連動」效應，過往不少投資族群習慣將半導體龍頭設廠視為「房市明燈」，但區域若無其他機能支撐買盤，易讓價格出現波動。

他表示，購屋人置產應回歸基本盤，以免當市場驟然翻轉，房市「明燈」變成「冥燈」，面臨資產緊縮的風險。

半導體龍頭進駐區域2026Q1成屋平均成交單價。（表／住商機構提供）
半導體龍頭進駐區域2026Q1成屋平均成交單價。（表／住商機構提供）

房價

延伸閱讀

屋主硬撐結果曝！台南市晚一年賣房少賺百萬

春燕沒來！第1季全台房市交易僅6萬棟 寫統計以來第三低

主動ETF換股潮？台股衝破4萬點卻跌多漲少

台股狂飆4萬點、反觀房市超冷...賣房梭哈台積？網吐槽：能被套3年再說

相關新聞

台北市房價連跌4季！預售量反季增65% 政策鬆動下房市浮現築底訊號

台北市地政局27日發布「2025年第4季不動產市場動態」，住宅價格指數連4季下滑，第4季住宅價格指數為126.88，較前一季微幅下降0.02%；預售屋全市平均單價為每坪125.96萬元，較前一季下跌0.28%；住宅租賃市場交易量較前一季減少6.18%，住宅租金指數108.78，較前一季上升1.42%。

錢都拿去炒股了？台股創高台積宅卻熄火 9區房價下跌

台股27日在半導體龍頭類股帶動下，衝破4萬點大關，住商機構彙整實價登錄數據，2026年第1季全台有半導體龍頭進駐的五大科學園區中，僅南科嘉義園區周邊行政區呈現明顯漲勢，其餘行政區大多盤整或下跌。

春燕沒來！第1季全台房市交易僅6萬棟 寫統計以來第三低

根據內政部最新資料顯示，3月全台建物買賣移轉棟數為23,541棟，與去年同期相比，年減1.4%。

輝達效應帶6萬人進場！北士科可售住宅僅1500戶 軟橋段新案供給真空

輝達（NVIDIA）進駐北士科，為台北市最後一座科技廊道注入成長契機，而北市產發局推估北士科園區常駐就業人口可達6萬名，不過根據市調統計，現階段住宅用地稀缺，可銷售戶數不到1,500戶將造成供需缺口，尤其是基地所在的軟橋段，新案供給已進入真空期。

台中超巨蛋投標今截止！台灣人壽600億BOT出線機率高

台中市重大建設「台中超巨蛋BOT開發案」今（27）日下午5時截止投標。據了解，目前僅有中信集團旗下台灣人壽完成遞件，若無其他業者在時限前送件，市場普遍評估將呈現「同額競標」態勢，中信集團的台灣人壽出線機率極高。

寶佳：董事改選成治理關鍵 中工股東會定調未來方向

堡新投資27日指出，中華工程（2515）經營權議題近期出現階段性轉折，隨著主要股東完成協調，市場關注重心已由過去的對抗，轉向即將到來的董事全面改選。5月21日股東常會，將被視為決定公司治理架構與未來發展方向的關鍵時點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。