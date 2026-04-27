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鏟子英雄回光復！鳴日號領航啟動「挺花蓮」振興專案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鳴日號領航啟動「挺花蓮光復」振興專案，2 日行程每人僅11,900 元起。（圖／雄獅旅遊）
鳴日號領航啟動「挺花蓮光復」振興專案，2 日行程每人僅11,900 元起。（圖／雄獅旅遊）

花蓮光復已整裝待發，為重啟當地觀光生機，雄獅旅遊攜手花蓮縣政府、臺灣鐵路公司、台灣樂活永續協會及在地業者，正式啟動「挺花蓮光復振興專案」。

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復，超過50萬人次的志工曾在此化身「鏟子英雄」協助災後復原，雄獅推出新策略活絡當地觀光，

由高端鐵道指標「鳴日號」領航，於5至6月推出「兩天一夜輕奢版」，打破過往三日行程的框架，以更具彈性、親民的11,900元起專案價，邀請旅客以最優雅的姿態重返花蓮光復，感受久違的靜謐美學。

雄獅旅遊表示，此次推出「旅遊愛光復 玩花蓮GO酷」將行程濃縮為兩天一夜的精華版，希望透過行程重塑，讓更多旅客能體驗專業管家服務與鳴日美學。

振興專案限量6梯次，走訪光復糖廠、大農大富平地森林園區或深入馬太鞍園區，並入住遠雄悅來、理想大地或秧悅美地等頂級五星飯店。行程包含「鳴日鐵道花振興遠雄2日」每人僅11,900 元起；「鳴日鐵道花振興水岸2日」12,900元起以及涵蓋理想水岸遊船與林田山文化探索的「鳴日鐵道花振興秧悅2日」體驗。

除了鳴日號限量席次外，同步推出「EMU3000新自強號美學之旅」專案價12,000元起，入住頂奢「潔西艾美海景房」與「太魯閣晶英升等二大床」，回程更驚喜升等「騰雲座艙」。雄獅強調，透過這波振興活動落實「永續隨行」的企業承諾，誠邀旅客重返花蓮，在山海間找回純粹的感動。

雄獅推出「鳴日鐵道花振興秧悅2日」入住秧悦美地度假酒店。（圖／雄獅旅遊）
雄獅推出「鳴日鐵道花振興秧悅2日」入住秧悦美地度假酒店。（圖／雄獅旅遊）

鳴日號外，雄獅亦推出「艾美晶英火車3日」搭EMU3000新自強號，入住「潔西艾美海景房」與「太魯閣晶英升等二大床」12,000元起。（圖／雄獅旅遊）
鳴日號外，雄獅亦推出「艾美晶英火車3日」搭EMU3000新自強號，入住「潔西艾美海景房」與「太魯閣晶英升等二大床」12,000元起。（圖／雄獅旅遊）

雄獅推出「鳴日鐵道花振興遠雄 2 日」安排旅客走訪馬太鞍園區。（圖／雄獅旅遊）
雄獅推出「鳴日鐵道花振興遠雄 2 日」安排旅客走訪馬太鞍園區。（圖／雄獅旅遊）

堰塞湖 花蓮

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