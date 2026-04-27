擊敗全國強隊！東吳大學EMBA勇奪永豐盃冠軍

第二屆「永豐盃全國EMBA個案交流賽」26日圓滿落幕，來自東吳大學 EMBA的參賽團隊「歐巴歐膩 歐師領隊」，以「數位轉型組－家樂福個案研究」為題，從全國多所頂尖EMBA隊伍中脫穎而出，榮獲最高榮譽「永豐金質獎」，展現卓越的策略分析與整合能力。

本次競賽聚焦企業數位轉型議題，東吳EMBA團隊以全球零售龍頭家樂福為研究對象，深入剖析其在高度競爭與低毛利壓力下，如何透過數據、科技與商業模式重組，打造未來成長動能。團隊進一步結合產業趨勢與管理工具，提出完整的轉型路徑與策略藍圖，獲得評審一致肯定。

本次參賽由東吳大學商學院院長阮金祥親自帶隊，並由歐素華教授指導。團隊成員包含郭柏森、陳文娜、周美娟、江文哲與余俊澤，皆為碩二在職專班學生，在繁重課業與論文壓力下，仍於短短三週內完成高強度個案分析與簡報準備。

東吳大學EMBA由商學院長阮金祥帶隊，展現團隊精神。王緯翊／攝影

隊長郭柏森表示：「這次能夠獲得第一名，最重要的是團隊合作。從策略拆解到簡報呈現，每一位成員都全力以赴，也特別感謝院長與指導老師全程陪伴與指導。」

東吳大學EMBA隊伍，由歐素華教授指導，精準分析個案為團隊專業加分。王緯翊／攝影

隊員陳文娜指出，本次個案涵蓋面向廣泛且複雜，在時間高度壓縮的情況下，團隊仍成功整合觀點並提出具體策略，「能在高壓環境下完成挑戰並獲得肯定，對我們而言意義重大。」

江文哲則提到，競賽期間與論文準備重疊，時間分配極具挑戰，但也讓團隊在實戰中快速成長，「這段過程將成為EMBA學習歷程中最難忘的經驗之一。」

周美娟強調，團隊透過明確分工機制，將龐大個案拆解為不同專業領域進行研究，並針對評審提問進行系統化準備，展現高度組織與協作能力。

首次參賽的余俊澤則表示，此次經驗為其EMBA學習的重要里程碑，「帶著好奇與學習的心態參與競賽，不僅拓展視野，也深化對企業轉型議題的理解。」

東吳大學EMBA表示，本次獲獎不僅展現學生在策略分析與實務應用上的整合能力，也體現學校長期深耕商管教育、培養高階經理人決策能力的成果。未來將持續鼓勵學生參與國內外競賽與實務專案，強化理論與實務的連結，培養具備國際視野與產業洞察的領導人才。