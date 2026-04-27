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中信南北通吃 台中超巨蛋恐單一投標 澄清湖案搶先出線

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中超巨蛋示意圖。圖／議員陳政顯提供
台中超巨蛋示意圖。圖／議員陳政顯提供

中信集團加速布局全台運動經濟版圖，台中、高雄兩大指標案同步推進。其中，台中市「超巨蛋BOT開發案」今日下午5時截止投標，據了解，目前僅中信金控旗下台灣人壽完成遞件，「南北通吃」可期。

台中市政府規畫的超巨蛋案，位於水湳經貿園區，基地約16.35公頃，採BOT模式開發，投資金額上看600億元。依目前投標構想，未來將興建可容納逾4萬人的多功能室內場館，並結合商場、餐飲及娛樂設施，作為職棒賽事、大型演唱會及展演活動使用。市府後續將進行資格審查與計畫評選，重點包括場館規畫、營運經驗、財務可行性及公益回饋機制，最快第3季完成簽約。

另方面，高雄澄清湖棒球場公辦都更案已於本月3日完成評選，由中信金控子公司台灣人壽獲選為最優申請人，投資規模約180億元，後續仍待議約與正式簽約程序。

高雄案將透過都市更新活化既有球場與周邊土地，並結合捷運黃線推動場站聯合開發。

業界分析，兩大案同步推進，顯示中信集團積極擴張「運動經濟」版圖，除鞏固既有職棒經營優勢，進一步跨足大型場館開發與營運，布局全台體育產業鏈。

超巨蛋

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