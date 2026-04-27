陽明海運攜手海事專業院校「學士後專班」報名開跑

陽明海運（2609）為因應全球航運數位化及綠色能源轉型趨勢，持續深耕專業海勤人才培育，今年再度攜手國立臺灣海洋大學與台北海洋科技大學，推動2026年度「學士後多元專長培力」專班，鼓勵有意轉職至航運產業的有志青年報名航海及輪機專業職能課程，並由陽明海運提供學雜費、公約訓練費及生活津貼等專案補助，每位學子補助金額最高可達新台幣27萬元，共計45個名額自即日起開放報名。

為拓展年輕人求職發展方向，並促進跨領域人才投入海事相關產業，陽明海運自2020年起持續推動學士後專班課程，僅須修讀三個學期，約1年半就能取得商船或輪機學士學位。本專班除相關專案補助外，同時提供畢業後可至陽明海運船隊實習之保障機會，協助學員銜接海勤職涯發展，開辦迄今已有221位來自文、法、商、理、工等不同背景的大專畢業青年順利取得船員證照並加入船隊服務，豐富工作經驗並拓展國際視野；學員未來更有機會依專業養成與職務歷練，循序朝船長或輪機長等職涯目標邁進。

「學士後多元專長培力」專班即日起接受報名，報名方式及詳細補助規範請分別參考國立臺灣海洋大學及台北海洋科技大學之報名網頁及招生簡章。