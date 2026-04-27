春燕沒來！第1季全台房市交易僅6萬棟 寫統計以來第三低

根據內政部最新資料顯示，3月全台建物買賣移轉棟數為23,541棟，與去年同期相比，年減1.4%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年3月在房貸緊縮與第七波信用管制持續的狀況下，年後遞延買盤房市交易雖回溫，但市場買氣還不到熱絡程度，而今年房市持續調控，整體市場交易狀況較去年同期差距不大。

陳金萍表示，若合計今年第1季全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為60,403棟，與去年同期相比，年減4.3%，仍呈量縮狀況。

進一步觀察歷年第1季房市交易量表現，陳金萍說明，今年第1季交易量僅高於2016年43,182棟、2017年的59,715棟，2026年第1季全台建物買賣移轉棟數創下史上自1999年有分月統計以來第三低量。

陳金萍表示，中東戰事延續時間不確定性，將對全球經濟帶來不同層面的影響。在國際政經局勢仍未明朗之際，台股近期亦出現明顯波動，這些因素皆可能透過資金與信心面，間接牽動國內房市後續表現，仍需持續關注。

從近期市場觀察，房價已連續數季進入修正階段，但在中東衝突可能推升通膨壓力的背景下，房價出現大幅下跌的機率相對有限。

因此，對於具備自住需求的購屋族而言，應適度調整過度期待價格大幅修正的心態，鎖定合適物件後積極出價、爭取合理議價空間，將更有機會提早入手符合自身條件的住宅。