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「輝達特區」房市進入供給真空期 業者：將掀企業主卡位潮

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
輝達總部基地所在的「軟橋段」，新案供給已進入真空期。圖／業者提供
輝達總部基地所在的「軟橋段」，新案供給已進入真空期。圖／業者提供

輝達進駐，北士科AI產業鏈將成形，北市產發局推估北士科園區常駐就業人口可達6萬名，但業者統計指出，由於住宅用地少，現階段可銷售戶數不到1,500戶，尤其輝達總部基地所在的「軟橋段」，新案供給已進入真空期，被市場視為最具指標性的「輝達特區」，預料將掀起企業主與高階主管的卡位熱潮。

業者指出，根據北市地政局資料，北士科整體住宅用地僅占全區約13.8%，相當有限，根據591新建案統計數據，目前北士科全區在市場上可供銷售的住宅戶數僅約1,476戶，住宅產品的稀缺性成為地段價值的最強支撐。

當中，開發最早的「軟橋段」，緊鄰捷運明德站與芝山站，擁有成熟的天母商圈與士林生活圈支撐，吸引上市櫃建商、金仁寶集團插旗，更因其最貼近輝達預定地的地利優勢，成為眾指標建商的兵家必爭之地。

591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔指出，北士科最具指標性的軟橋段開發已近飽和，像是文林北路第一排品牌建商個案相繼完工，未來主幹道上可供開發的素地相當稀缺，目前線上存貨也有不少個案進入銷售尾聲，導致新案市場面臨難得一見的供給真空。

目前區內以力麗集團力銘建設推出的指標案「力銘耘山」最受矚目，基地約760坪，位於承德路第一排，距離輝達總部基地僅約650公尺，並享有700公頃洲美平原無限棟距景觀，為現階段承德路上少數大規模開發案。

個案規劃28~52坪、2至3房格局，採純住宅規劃，現場銷售人員透露，該案將於5月正式進場銷售。

另一線上個案，遠雄集團旗下第二品牌齊興建設推出的「齊興緻」，主打3房純住規劃，根據內政部最新實價登錄資料顯示，目前已揭露24筆成交，最高單價逼近137萬元。

至於現階段供應量較多的新洲美段雖然仍處於建設過渡期，由於較晚開發，2024年才啟動推案，多數基地尚處於整地與興建期，不過在預期產業紅利下房價漲勢仍凌厲，包括「遠雄泱玥」最高單價紀錄達146.25萬元，近一年均價穩定在130萬元左右；「樺輝詠鑄」近期以23樓戶別創下150萬元的紀錄。

輝達 北士科

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