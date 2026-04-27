雲品攜手「了了礁溪」5月重裝開幕 首創全包式「一泊二盞三膳」奢旅

雲品（2748）正式宣布接手宜蘭設計旅宿指標「了了礁溪」，預計於今年5月重新開幕。不僅導入雲品擅長的飯店旅宿管理，以「保留靈魂、重整體質」為加法策略，並邀請台東「慢食三星」主廚領軍掌勺，擔任館內行政主廚，將這座隱身礁溪市區的有機建築，升級為具備高端飯店的隱世奢旅。

重新開幕優惠價，平日每房每晚9,888元起，可享一泊二食體驗。而獨家首創的「一泊二盞三膳」全包式體驗，僅設置五款房型在周六銷售，每房每晚則為16,888元起，了了礁溪將重新吸引追求慢活、深度靜謐與靈性旅遊的指標客群關注。

餐飲轉型為雲品重新規劃了了礁溪的最大亮點。了了礁溪Habitat餐廳迎來新任行政主廚，來自台東M'Loma、榮獲「慢食三星」肯定的阿美族主廚阿嶽，以部落採集智慧與蘭陽在地食材結合，將台東純粹的「慢食」理念注入了了礁溪。為了提供最純粹的避世假期，了了礁溪針對「森林、平原、山丘、微風、日出」四款指定房型，特別規劃「一泊二盞三膳」全包式專案，讓旅人從入住那一刻起，便無須為繁瑣的世俗瑣事操心。

住房的早餐進化為Semi Buffet制的早午餐，Habitat餐廳將從8:00供應早午餐至13:30。自助吧提供繽紛原生蔬菜、養生堅果及在地果乾，並搭配湯品。主餐選擇則體現了「在地共生」精神，旅人可同時品嚐宜蘭名店「阿娘給的蒜味肉羹麵」與花蓮名店「公正包子」，或是融合異國風情的「煙燻鮭魚酪梨起司水波蛋酸種麵包」與「脆皮炸雞滑蛋可頌」。針對蛋奶素旅人，主廚亦準備了蜂蜜起司法式吐司，所有主餐均附上香氣誘人的三星蔥麵包與季節水果，在豐饒的朝食中開啟悠閒的一天。

「三膳」指的是用餐三次，包括了下午茶、入住日晚餐與翌日豐富早午餐。晚餐採Tasting Menu，提供種類多份量精緻的料理，在精緻的份量中濃縮了主廚手藝。從「奶油麵包」揭開序幕，冷前菜巧妙運用蕨菜、野莧菜打成汁後與白花椰菜、風乾蕃茄一起享用，將原民採集文化細膩呈現。熱前菜則以野薑花清香揉合白蝸牛與南瓜的溫潤，展現山林間的野性美學，主廚以豬網油和九層塔油封白玉蝸牛，讓蝸牛有著濃郁的油脂香氣，但卻保留彈牙口感，除了搭配了野薑花末外，在南瓜泥旁還搭配醃製劍筍、山蘿蔔葉一起食用，每一口都嚐的到來自山林田野的驚喜。

熱前菜為月桃葉鹽封烤製的新鮮海魚，將新鮮海魚去骨後以月桃葉包裹，再以鹽封方式烤製，不僅保留魚肉的鮮甜與水分彈性，更多了月桃葉清新香氣，令人吮指再三。主餐為肉質細緻的阿美族風味烤雉雞，味道帶有小米酒與醬燒餘韻，搭配當季的水果作為配菜，清爽又解膩。搭配的湯品則可以品嚐到採用「檳榔葉鞘」為器的海鮮熱湯，特別的是採用原民「熱石」傳統烹飪方式為魚骨高湯加溫，搭配大文蛤、宜蘭胭脂蝦，上桌時以熱湯灌入湯碗中鎖住鮮甜精華，讓饕客在礁溪也能品嚐來自東海岸的原始旨味。最後甜點則由煙燻布丁與台東「小米甜甜圈」收尾，完美呼應土地的餘韻。

下午茶時段則提供提拉米蘇起司蛋糕搭配第一盞「是咖啡還是茶」，在海拔1,200公尺阿里山鄉的卓武山上種植的咖啡樹，咖啡葉茶喝起來口感像東方美人茶，有淡淡的茉莉花香，茶湯顏色為琥珀淺紅。第二盞則為晚餐精心搭配的 Wine Pairing，為賓客提供最適合搭配菜色的三款酒體驗。為了延續療癒感，特別提供礁溪少見的「中午12點退房」服務，將最後一刻的悠閒交還給旅人。

為了落實命名源自禪學「了了分明，如如不動」的精神，雲品特別為「一泊二盞三膳」全包式專案，設計一套別具儀式感的入住流程。旅人抵達後，由管家領航走過竹林環繞的長天橋，沿途伴隨流水聲與專屬音樂，在漫步中完成心情沉澱。辦理入住時，旅客將抽取專屬「心靈卡牌」，獲得一段給宇宙與自己的啟示，並搭配個人化冥想音樂與「呼吸手冊」，引導旅人在進入房間前放下雜念，以最從容的姿態開啟假期。

「了了礁溪」建築外觀由自然洋行曾志偉團隊操刀，以碳化「孟宗竹」包圍，營造出如溫柔樹洞般的庇護空間。內牆建材使用可吸附濕氣的「樂土」，並結合台灣原生月桂葉編織盆籃、手工拉胚杯壺等在地工藝，貫徹永續經營理念。31間客房根據地景分為「森林」、「平原」及具備獨特樹洞設計的「大地房」等7種房型。隨著雲品Collection據點擴張，了了礁溪將作為風格型旅宿範本，透過設計力與服務力的雙軌整合，未來將提出更多的療癒活動，為追求精緻留白的旅人提供一處身心靈的極致棲所。