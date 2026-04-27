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最暖母親節禮物 北市攜手 FEniX 啟動「健康總動員」陪媽咪做癌症篩檢

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

溫馨五月母親節即將到來，送給媽媽最好的禮物莫過於守護她的健康。根據臺北市113年死因統計顯示，惡性腫瘤已蟬聯51年為臺北市十大死因之首，每年造成逾5,000人死亡，占總死亡人數約27%。其中，女性乳癌與子宮頸癌分別高居25歲至44歲女性癌症死因之第1位及第4位。為鼓勵市民採取健康行動，臺北市政府衛生局於今年4月10日至6月30日推動「健康總動員：全民應援，守護再升級」癌症篩檢獎勵活動，透過國、高中(職)及大專院校在校學生投入健康應援行列，鼓勵親友積極參與癌症篩檢，即有機會抽iPhone 17 Pro等總價值逾20萬元的數位大獎。趕快揪媽咪做篩檢，用行動表達愛，作為最安心的禮物。

臺北市癌症死亡年齡結構呈現年輕化趨勢，113年癌症死亡年齡中位數為73歲，較全死因之80歲提早7年，而女性乳癌（68歲）及子宮頸癌（70歲）之死亡年齡中位數更顯年輕化，顯示早期篩檢與防治對於女性健康至關重要。臺北市立聯合醫院婦產科張伊醫師表示，子宮頸癌及乳癌是女性常見且可經由篩檢早期發現早期治療之癌症，尤其是子宮頸癌是一個疾病發展緩慢的癌症，婦女朋友只要定期抹片即可早期發現，且子宮頸原位癌治癒率可達100％；此外，面對發生率急遽上升的乳癌，婦女已經不再只是做好自我檢查，應透過專科醫師評估及乳房攝影篩檢，才能達到早期發現、早時治療之成效。

為提升臺北市民防癌意識，臺北市政府衛生局攜手防癌大使FEniX推出「健康總動員：全民應援，守護再升級」癌症篩檢獎勵活動，透過FEniX充滿活力的癌症宣導一起應援，更化為行動讓家人做篩檢。凡就讀臺北市國、高中（職）及大專院校之學生，於今年4月10日至6月30日期間至活動網站完成「防癌知識挑戰」，即可獲得 FEniX 守護者專屬小卡，並有機會抽中簽名專輯等好禮。此外，為鼓勵學生化身「健康守護者」，凡成功推薦親友完成指定公費癌症篩檢，更可加碼抽iPhone 17 Pro、iPad Air 等數位大獎。

臺北市政府衛生局局長黃建華指出，早期篩檢是降低癌症死亡率的最有效途徑，目前政府補助 6項公費癌症篩檢(包含子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌篩檢、肺癌篩檢及胃癌篩檢)，市民朋友應重視自身與家人的健康權益，切莫因忙碌而忽略檢查，期盼透過本次「健康總動員」活動，將防癌觀念由校園帶進家庭，讓防癌行動真正落實於生活中，讓篩檢不再只是「知道」，而是真正「做到」，共同構築守護家人的堅實防線。

子宮頸癌 北市

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