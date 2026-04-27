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輝達效應帶6萬人進場！北士科可售住宅僅1500戶 軟橋段新案供給真空

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
北士科房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
北士科房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

輝達NVIDIA）進駐北士科，為台北市最後一座科技廊道注入成長契機，而北市產發局推估北士科園區常駐就業人口可達6萬名，不過根據市調統計，現階段住宅用地稀缺，可銷售戶數不到1,500戶將造成供需缺口，尤其是基地所在的軟橋段，新案供給已進入真空期。

根據台北市政府地政局統計資料，北士科整體的都市計畫規劃中，住宅用地僅占全區約13.8%，在住宅開發初期即受限的先天條件下，住宅產品的稀缺性成為地段價值的最強支撐。

進一步觀察591新建案最新統計數據，目前北士科全區在市場上可供銷售的住宅戶數僅約1,476戶，相較於未來預估高達6萬名的常駐就業人口，住宅供給與就業機會恐失衡。

其中開發最早的軟橋段，緊鄰捷運明德站與芝山站，擁有成熟的天母商圈與士林生活圈支撐，吸引上市櫃建商、金仁寶集團插旗，更因其最貼近輝達預定地的地利優勢，成為眾指標建商的兵家必爭之地。

591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔指出，北士科最具指標性的軟橋段開發已近飽和，像是文林北路第一排品牌建商個案相繼完工，未來主幹道上可供開發的素地相當稀缺，目前線上存貨也有不少個案進入銷售尾聲，導致新案市場面臨難得一見的供給真空。

目前區內以力麗集團力銘建設推出的指標案「力銘耘山」最受矚目，基地選址承德路第一排，不僅距離輝達總部基地僅約650公尺，更享有700公頃洲美平原無限棟距景觀，相當於27個大安森林公園綠地面積。

值得一提的是，「力銘耘山」同時為區內唯一由建築大師李天鐸擔綱設計的作品，基地面積廣達760坪，為現階段承德路主幹道上寥寥可數的大規模開發案，規劃28~52坪、2至3房格局，並採純住宅、0店面規劃，從環境、規模到產品規劃，均展現出市場罕見的稀缺價值，據現場銷售人員透露，該案將於5月正式進場銷售。

另一線上個案，遠雄集團旗下第二品牌齊興建設推出的「齊興緻」，主打3房純住規劃，根據內政部最新實價登錄資料顯示，目前已揭露24筆成交，最高單價逼近137萬元。

至於現階段供應量較多的新洲美段，雖然仍處於建設過渡期，由於較晚開發，2024年才啟動推案，多數基地尚處於整地與興建期，不過在預期產業紅利下房價漲勢仍凌厲，包括「遠雄泱玥」最高單價紀錄達146.25萬元，近一年均價穩定在130萬元左右；「樺輝詠鑄」近期以23樓戶別創下150萬元的紀錄。

資料來源／實價登錄
資料來源／實價登錄

輝達 北士科 NVIDIA

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