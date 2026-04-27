新北工業區再添都更案 土城、三重轉型智慧廠辦

新北市工業區更新再添新案。新北市都更處表示，土城區沛陂段及三重區頂崁段工業區都更案已於上周五審議通過，未來將導入綠建築與智慧廠辦，預計引進約1320名就業人口、年產值逾56億元，帶動周邊產業發展。

都更處指出，隨都市發展與產業結構轉型，新北工業區正進入更新浪潮，尤以土城、三重因交通便利、產業基礎成熟，成為申請最為集中痾痾痾痾區域。市府在推動老舊廠房更新過程中，將永續發展與都市景觀納入審議機制，要求開發案除增加建築量體外，也須落實垂直綠化及整體景觀設計，兼顧美觀與環境品質，並有助緩解都市熱島效應。

都更處表示，工業區都更不僅是土地再利用，更是城市機能重塑的重要契機。依回饋機制統計，相關都更案預計可捐贈約10億元環境友善回饋金，將用於改善公共設施與環境品質，同步提升產業發展與城市韌性。

此外，更新案預計提供約3255坪公益設施空間，包含公共托育中心、托老中心及身心障礙者日間照顧設施，強化工業區生活機能，打造兼具產業發展與社福服務的複合型場域。

都更處指出，近年新北老舊工廠更新需求增加，市府透過工業區立體化及都市更新等多元方案，並配合都更「一、二箭」政策提高誘因，帶動周邊廠房整體更新。目前全市工業區多元都更申請案達83件，基地總面積約66公頃，更新後總樓地板面積可達110萬坪，將提供更優質產業空間，提升競爭力並落實在地就業。

土城沛陂更新後模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

三重頂崁現況圖。圖／新北市城鄉局提供