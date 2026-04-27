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價量變動收斂 北市去年第4季住宅價格指數連4季下滑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市政府地政局27日公布去年Q4市場動態。本報系資料照
台北市政府地政局27日公布去年Q4市場動態。本報系資料照

北市政府地政局27日公布去年Q4市場動態。住宅價格指數連4季下滑，第4季住宅價格指數為126.88，較前一季微幅下降0.02％；預售屋全市平均單價為每坪125.96萬元，較前一季下跌0.28％；住宅租賃市場交易量較前一季減少6.18％，住宅租金指數108.78，較前一季上升1.42％。整體而言，第4季住宅市場價格表現延續前一季趨勢，然價量變動幅度均較前一季收斂。

參考台北市不動產估價師公會市場觀點，雖然經濟基本面強勁且台股表現暢旺，但在信用管制及不動產貸款總體審慎措施影響下，不動產市場投資交易動能持續受到壓抑。然而在連續一整年的監管下，央行宣布自2026年度起將貸款總量回歸各銀行內部控管，並持續滾動檢討信用管制措施執行成效，顯示在房市降溫背景下，管制政策已有鬆動的跡象。

在此背景下，台北市住宅價格呈現「量縮價穩」趨勢，第4季住宅價格指數為126.88，季減率0.02％，與2024年第4季130.71相比降幅為2.93％；12行政區中，有4區價格上升，以士林區價格指數季增率0.56％表現最佳；大安區與松山區則分別下降1.05％與0.95％，高價區出現修正。

去年第4季全市標準住宅總價、單價分別維持在2,010萬元及每坪64.84萬元，與前一季相同，其中大樓產品微幅增加0.09％，小宅產品下跌較多，季減率1.02％。區域上仍以大安、中正、松山單價最高，分別為每坪94.75萬元、84.53萬元及82.53萬元，而相對低價區域，北投、萬華，分別為每坪51.26萬元及54.03萬元。

預售市場相較成屋市場買氣出現回溫跡象。全市第4季預售交易量達1,196件，季增率65.42％，交易金額達549.35億元。12個行政區之交易量10區增加、2區減少，以北投區、文山區與中山區交易量最多，其中北投已連續3季居冠。價格方面，本季平均單價為每坪125.96萬元，季減率0.28％，為近4季次高水準。中正區因受個案條件影響，單價上揚至每坪165.12萬元，季增率為14.49％；而士林區平均單價下滑至每坪93.4萬元，季減率為19.72％。

住宅租賃市場持續升溫，第4季住宅租金指數為108.78，季增率1.42％，年增率5.28％，已連續4季季增率超過1％。全市標準租金單價達每坪1,444元，年增72元，住宅租賃需求持續穩定成長。商辦租賃市場方面，第4季租金指數為119.08，季增率0.83％，年增率1.90％，租金緩步成長。

整體而言，在信用管制政策持續影響下，北市房市已進入盤整階段，價格維持穩定、交易量縮。隨政策效果逐步消化，若未出現重大經濟或政策利空，市場可望逐步築底，後續交易動能有機會溫和回升。

北市 央行

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